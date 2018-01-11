Епідемії кору в Україні немає, – Супрун

На сьогодні в Україні не мовиться про епідемію кору. Проте батьки повинні вакцинувати своїх дітей, адже вакцини вистачає.

Про це розповіла в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, повідомляє "Укрінформ".

"Є спалахи у Києві, був у таборі ромів та в цирку, але ви ніколи не знаєте, коли будуть люди довкола вас хворі, тому треба мати щеплення, щоб захистити себе та своїх дітей. Але про епідемію не мовиться", – запевнила Супрун.

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Вона додала, що ще з вересня 2017 року працює штаб, який контролює ситуацію із захворюванням на кір, адже спалах недуги зафіксований у трьох областях України, а тепер невеликий спалах – ще й у Києві.

Як ви знаєте, більшість дітей, які захворіли на кір, не мали щеплення. Тому найважливішим є щеплення, бо це захищає людину від захворювання,

– наголосила Супрун.

В. о. міністра запевнила, що у тих областях, де були спалахи кору, вже вакциновано майже 80% дітей, а також заборонено відвідувати дитсадки та школи без щеплення.

До слова, раніше повідомлялося, що дітям без щеплень від кору заборонили відвідувати дитсадки та школи у Києві та в Одесі.