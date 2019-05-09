00:17
10 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      9 ТРАВНЯ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Провальне 9 травня у Москві. Новий Сталін у Росії
      Вєсті Кремля
      21:43, 9 травня
      Вєсті.UA: Зеленський образився не на жарт. Грандіозні повернення Надії Савченко
      Вєсті.UA
      19:52, 9 травня
      Пристрасті навколо скандальних ТЕЦ Дубневичів: нові деталі від журналістів
      ЦРУ
      09:00, 8 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      9 ТРАВНЯ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Епіфаній має конфлікт з Філаретом, який хоче відновити Київський патріархат, – ЗМІ

      780
      Епіфаній та Філарет мають конфлікт
      Епіфаній та Філарет мають конфлікт / Фото з відкритих джерел

      Патріарх Філарет переконаний, що Київський патріархат, який він очолював до об'єднання церков в єдину Православну церкву України, досі існує. Окрім того, між ним та предстоятелем ПЦУ Епіфанієм вже виник конфлікт.

      Напередодні Філарет розіслав запрошення на спільну зустріч майже усім єпископам ПЦУ. Копії запрошень з'явилися у ЗМІ. Вони були надруковані на бланках УПЦ Київського патріархату, який розпустили ще у грудні 2018 року перед Об’єднавчим собором. 

      Читайте також: Епіфаній розповів, чи може Україна втратити Томос

      У коментарі ТСН Філарет заявив, що Київський патріархат усе ще існує. Тому, він запрошує церковних високопосадовців на так звану братню бесіду. Водночас, видання пише, що патріарх збирає архієреїв, аби обговорити перспективи відновлення Київського патріархату, який сам хотів би знову очолити.


      Запрошення єписокпам ПЦУ на зустріч за підписом Філарета

      У свою чергу, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній розповів, що його на цю зустріч з Філаретом не запрошували. Митрополит визнав, що наразі справді існує конфлікт з Філаретом, який після розпуску Київського патріархату є "почесним патріархом ПЦУ". Так, майже за 5 місяців з часу утворення Помісної церкви вони жодного разу не правили літургію разом.

      Епіфаній переконаний, що навіть розмови про повернення у минуле, коли в Україні існували різні патріархати, – згубні для церкви, оскільки ведуть назад в ізоляцію.

      Говорити зараз про якесь повернення недоречно. Ми повинні говорити про наше майбутнє, про нашу єдність. Тому що у майбутньому ми повинні ще багато зробити задля того, щоб ПЦУ була визнана з боку інших помісних православних церков. Якщо ми повертаємося у минуле – автоматично це шлях в нікуди, це шлях в ізоляцію, це повернення до того стану, у якому ми перебували до 11 жовтня, до відповідних рішень з боку Константинопольського патріархату,
      – наголосив митрополит.

      Раніше владика Епіфаній розповідав, що патріарх Філарет залишається керівником єпархії міста Києва, а також тих парафій, які були в нього до Об'єднавчого собору. Тому, він далі буде діяти, працювати, служити, звершувати богослужіння у своєму кафедральному соборі.

      Що говорить Філарет про Православну церкву України? Патріарх переконаний, що назва "Православна церква України" є неправильною, адже новостворену помісну церкву потрібно називати Українська православна церква. На зауваження про те, що назва церкви є офіційною, священослужитель зазначив, що некоректним є переклад.

      Філарет також пояснив, що висунув кандидатуру Епіфанія на предстоятеля ПЦУ через те, що він був найкращим кандидатом для цього.

      blog_ava
      Топ-7 вишиванок у гардеробі королеви Йорданії
      9 травня
      7212
      Теги: Новини України Новини політики Православна церква України Релігія УПЦ МП Філарет Епіфаній
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 9 травня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як минуло 9 травня в Україні: головні інциденти
      9 травня , 23:55 Як минуло 9 травня в Україні: головні інциденти
      3867
      Елітна квартира, коштовності та сумки Prada: як живе членкиня Вищої кваліфкомісії судів
      9 травня , 23:30 Елітна квартира, коштовності та сумки Prada: як живе членкиня Вищої кваліфкомісії судів
      Ірина Шиба 205
      Чого від Зеленського чекає бізнес
      9 травня , 23:30 Чого від Зеленського чекає бізнес
      Тетяна Острікова 169
      Головні новини 9 травня: День перемоги над нацизмом та паспортизація окупованого Донбасу
      9 травня , 22:03 Головні новини 9 травня: День перемоги над нацизмом та паспортизація окупованого Донбасу
      1145
      Фальшиві діти справжньої перемоги
      9 травня , 20:31 Фальшиві діти справжньої перемоги
      Борис Немировський 953
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук