Епіфаній має конфлікт з Філаретом, який хоче відновити Київський патріархат, – ЗМІ

Патріарх Філарет переконаний, що Київський патріархат, який він очолював до об'єднання церков в єдину Православну церкву України, досі існує. Окрім того, між ним та предстоятелем ПЦУ Епіфанієм вже виник конфлікт.

Напередодні Філарет розіслав запрошення на спільну зустріч майже усім єпископам ПЦУ. Копії запрошень з'явилися у ЗМІ. Вони були надруковані на бланках УПЦ Київського патріархату, який розпустили ще у грудні 2018 року перед Об’єднавчим собором.

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У коментарі ТСН Філарет заявив, що Київський патріархат усе ще існує. Тому, він запрошує церковних високопосадовців на так звану братню бесіду. Водночас, видання пише, що патріарх збирає архієреїв, аби обговорити перспективи відновлення Київського патріархату, який сам хотів би знову очолити.



Запрошення єписокпам ПЦУ на зустріч за підписом Філарета

У свою чергу, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній розповів, що його на цю зустріч з Філаретом не запрошували. Митрополит визнав, що наразі справді існує конфлікт з Філаретом, який після розпуску Київського патріархату є "почесним патріархом ПЦУ". Так, майже за 5 місяців з часу утворення Помісної церкви вони жодного разу не правили літургію разом.

Епіфаній переконаний, що навіть розмови про повернення у минуле, коли в Україні існували різні патріархати, – згубні для церкви, оскільки ведуть назад в ізоляцію.

Говорити зараз про якесь повернення недоречно. Ми повинні говорити про наше майбутнє, про нашу єдність. Тому що у майбутньому ми повинні ще багато зробити задля того, щоб ПЦУ була визнана з боку інших помісних православних церков. Якщо ми повертаємося у минуле – автоматично це шлях в нікуди, це шлях в ізоляцію, це повернення до того стану, у якому ми перебували до 11 жовтня, до відповідних рішень з боку Константинопольського патріархату,

– наголосив митрополит.

Раніше владика Епіфаній розповідав, що патріарх Філарет залишається керівником єпархії міста Києва, а також тих парафій, які були в нього до Об'єднавчого собору. Тому, він далі буде діяти, працювати, служити, звершувати богослужіння у своєму кафедральному соборі.

Що говорить Філарет про Православну церкву України? Патріарх переконаний, що назва "Православна церква України" є неправильною, адже новостворену помісну церкву потрібно називати Українська православна церква. На зауваження про те, що назва церкви є офіційною, священослужитель зазначив, що некоректним є переклад.



Філарет також пояснив, що висунув кандидатуру Епіфанія на предстоятеля ПЦУ через те, що він був найкращим кандидатом для цього.