Епіфаній оцінив перспективи об’єднання ПЦУ та інших церков, зокрема УГКЦ

У майбутньому в Україні буде лише Єдина помісна православна церква. Аби цього досягти, зараз Православна церква України проводить перемовини як з УГКЦ, так і зі Вселенським патріархатом щодо парафій за кордоном. Крім того, до складу ПЦУ точно увійде й колишній Московський патріархат, але це процес є тривалим.

На думку митрополита Київського та всієї України, з часом в Україні буде лише Єдина помісна православна церква, пише "Еспресо".

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"Вона є, основу закладено. Але потрібно ще багато зробити задля того, щоб ця Церква об’єднала довкола себе більшість православних християн", – переконує священнослужитель.

Як підкреслює Епіфаній, є багато тих, хто зараз ще перебувають у лоні РПЦ, але до кінця вони цього ще не усвідомлюють, оскільки за вивіскою "Українська православна церква" вони приховують свою реальну сутність.

Але цей процес є тривалим. І ми не ставимо хронологічних рамок, що це має відбутися протягом певного часу. Ми переконуємо, ми – відкриті, ми з любов’ю прагнемо, щоб усі об’єдналися та працювали на розбудову нашої Української православної церкви, служили інтересам українського народу, інтересам Божим і розбудовували Українську державу. Бо церква та держава – нерозривно пов’язані між собою. Церква є духовною основою, фундаментом Української держави. Якщо не буде незалежної Української православної церкви, ми можемо втратити і державну незалежність. Це взаємопов’язано,

– вважає він.

За його словами, Православна церква України тісно співпрацює з тими церквами, які зараз є.

"До прикладу, ми тісно співпрацюємо з УГКЦ, яка є патріотичною церквою. Співпраця йде в рамках Всеукраїнської ради церков. Це унікальний орган, який об’єднує різні церкви, різні конфесії у єдиний орган, який озвучує певні проблеми, звертається з певними меседжами до суспільства. В рамках цієї ради ми – єдині в захисті Української держави", – додає голова ПЦУ.

Щодо об’єднання Православної церкви України та Української греко-католицької церкви, багато хто прагне і говорить про те, що ці церкви повинні в майбутньому об’єднатися.

"Але для того, щоб об’єднатися, треба прийти до діалогу. Зараз ми тісно співпрацюємо. Ми спільно втілюємо певні проекти, беремо участь у спільних заходах. На зустрічі з Блаженнійшим Святославом ми говорили про подальше поглиблення нашої співпраці. У цій співпраці ми прийдемо до діалогу, а вже діалог визначить, чи зможемо ми об’єднатися. Теоретично це в майбутньому можливо. Але це залежить від того, як ми будемо співпрацювати, підтримувати ці дружні взаємини, прагнути цієї єдності", – зауважив Епіфаній.

Водночас він наголошує, що у майбутньому всі православні повинні об’єднатися в єдиній Церкві.

"Зараз ми є незалежною автокефальною помісною православною церквою, яка володіє всіма необхідними правами нарівні з іншими, навіть історичними патріархатами. Якщо ж говорити про майбутнє, яке маємо будувати, то маю на увазі визнання іншими православними помісними церквами, єдність у межах України, у межах єдиної помісної православної церкви. Тож все залежить від нас: як ми будемо діяти, співпрацювати", – пояснює він.

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Також Епіфаній прокоментував і ситуацію, яку сьогодні можна спостерігати за кордоном. Річ у тім, що є певні обмеження, за якими українці не можуть ходити до Української православної церкви в інших країнах.

За нормами Томосу, ми як Українська православна церква не маємо права мати парафії та єпархії в діаспорі за кордоном. Це право належить Вселенському патріарху. Тобто, православні українські священики мають право обслуговувати духовні потреби українців за кордоном, але вони повинні перебувати у складі Вселенського патріархату. Зараз ми вирішуємо це питання стосовно парафій, які були до цього часу в Київському патріархаті. Це стосується Європи, Америки. Зараз вже багато парафій, які було створено в той час, доєднуються до складу Константинопольського патріархату. І українські священики й надалі обслуговуватимуть духовні потреби українців за кордоном. Вони будуть у складі Константинопольського патріархату, але підтримуватимуть духовний зв’язок з Українською помісною православною церквою. І поступово ми вирішимо всі ці питання, бо на це потрібен час. Ми ведемо перемовини з Вселенським патріархом, архієреї на місцях спілкуються з українськими громадами,

– констатував митрополит.

Раніше Епіфаній підкреслював, що Православна церква України отримає статус патріархату лише у тому разі, якщо об’єднає навколо себе всіх православних українських християн.

Ми є повноцінною Українською православною церквою, яка займає почесне місце серед інших православних церков, і тепер нам потрібно підтвердити статус автокефалії. Якщо ми об’єднаємося і створимо Єдину помісну православну церкву, яка об’єднає усіх православних християн в Україні, то у майбутньому ми зможемо досягти вищого статусу – статусу патріархату,

– заявляв він.

Щодо визнання української автокефалії з боку інших незалежних церков, то незабаром, стверджує Епіфаній, таке рішення ухвалять, зокрема, Кіпрська, Елладська, Румунська та інші православні церкви. Однак на це також треба час, бо є протидія з боку РПЦ.

"Вони зараз обговорюють питання визнання, бо це не одноосібне рішення того чи іншого предстоятеля. Це повинен Синод чи Архієрейський собор обґрунтувати свій висновок, на основі якого вже чітко проголосити визнання автокефалії Української православної церкви", – підсумував предстоятель ПЦУ.

Як створювали Православну церкву України? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Настоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній. А головним храмом ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



6 січня патріарх Варфоломій під час урочистого богослужіння передав митрополиту Епіфанію Томос про надання автокефалії Українській церкві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.