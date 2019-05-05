Епіфаній привітав главу УГКЦ Святослава з днем народження та подякував за підтримку

Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) 5 травня святкує день народження – йому виповнюється 49 років. Предстоятель ПЦУ привітав верховного архієпископа Києво-Галицького і подякував йому за підтримку дружніх взаємин між церквами.

Епіфаній також подякував Святославові за непохатну патріотичну позицію, а привітання опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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Глава ПЦУ відзначив великий внесок Святослава у розвиток УГКЦ.

Ваше Блаженство! Блаженніший Святослав (Шевчук), сердечно вітаю Вас з днем ​​народження! Справа служіння Богу надзвичайно відповідально, і Ви гідно працюєте, здійснюючи покладені на Вас високі обов'язки глави Української греко-католицької церкви,

– пише він у привітанні.

Епіфаній висловив сподівання, що взаємини між церквами і надалі залишатимуться "такими ж добрими та доброчинними".

"Нехай Всемилостивий Господь обдарує Вас міцним здоров'ям, довголіттям, духовною радістю і невичерпної натхненням", – додав він.

Коротка біографія глави УКГЦ Святослава

Блаженніший Патріарх Святослав (Шевчук) народився 5 травня 1970 року у місті Стрий, що на Львівщині.



У 1991-1992 роках навчався у Центрі філософсько-богословських студій "Дон Боско" у місті Буенос-Айресі (Аргентина), а у 1992-1994 роках – у Львівській духовній семінарії.



Піддияконські свячення отримав з рук владики Юліяна Вороновського, а дияконські свячення отримав 21 травня 1994 року. 14 січня 2009 року Папа Римський Бенедикт XVI призначив Святослава Шевчука єпископом-помічником єпархії Покрова Пресвятої Богородиці в Буенос-Айресі (Аргентина). Новому єпископу уділено титулярний престол Castra Galbae.



Архієрейська хіротонія відбулася 7 квітня 2009 року в соборі Святого Юра у Львові. Головним святителем у присутності Блаженнішого Любомира Гузара, був Високопреосвященний Владика Ігор Возьняк, Архієпископ Львівський, а співсвятителями – Владика Михаїл Микицей, правлячий єпископ єпархії Покрови Пресвятої Богородиці в Буенос-Айресі, та Владика Юліан Вороновський, єпископ Самбірсько-Дрогобицький.



23 березня 2011 року виборчий Синод єпископів УГКЦ обрав єпископа Святослава Шевчука Верховним архієпископом Києво-Галицьким, Главою Української греко-католицької церкви. 25 березня цей вибір затвердив Папа Римський Бенедикт XVI.



Інтронізація нового Глави УГКЦ відбулася 27 березня у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві.

Які зараз взаємини між ПЦУ та УГКЦ?Блаженніший Святослав назвав Томос про автокефалію Православній церкві України – історичною подією для всієї України, яка матиме значний вплив. Об'єднання всіх Церков України допоможе перемогти російського агресора.



Глава Української греко-католицької церкви вважає реальним у перспективі єднання УГКЦ з Православною церквою України. Однак про відновлення структур чи перепідпорядкування однієї церкви іншій не йдеться.



Предстоятелі ПЦУ та УГКЦ зустрілися у березні 2019 року. Під час розмови очільники обох українських церков наголосили на необхідності у співпраці та порозумінні. Епіфаній тоді наголосив, що ПЦУ має намір розвивати взаємини та співпрацювати у всіх можливих сферах з Українською Греко-Католицькою Церквою та з Католицькою Церквою в цілому.