13:00
7 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кремлівські шпілі-вілі. Псевдо добрі друзі
      Вєсті Кремля
      14:38, 6 січня
      Вєсті.UA. Жир: Найвеличніший шоумен Онуфрій. Нова жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      12:42, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Епіфаній розпочав різдвяну літургію у Софійському соборі: фото та відео

      69 Читать новость на русском

      7 січня православні християни в Україні святкують Різдво. У храмах проводять різдвяну літургію. Зокрема у Софії Київській відбувається богослужіння під проводом митрополита Епіфанія. Приїхав туди і Президент України Петро Порошенко.

      Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

      Читайте також: Порошенко разом із Епіфанієм вніс до Софійського собору Томос

      На початку літургії до храму урочисто занесли Томос про автокефалію Православної церкви. Священнослужителі розгорнули та помістили документ біля вівтаря.

      томос
      Софійська площа

      епіфаній
      Епіфаній розпочав різдвяну літургію у Софійському соборі

      Під час літургії моляться за українське військо та незалежність України. Також митрополит Епіфаній порівняв народження Христа із народженням Православної церкви в Україні, яке відбулося у грудні й триває досі.


      Різдвяна літургія

      По завершенню літургії сам Томос перенесуть до трапезного храму Софії Київської, де всі охочі віряни зможуть його побачити щодня з 8:00 до 18:00 години. Низка українців спеціально приїхали на Софійську площу та чекають на вулиці, аби послухати літургію та побачити довгоочікуваний документ.

      софіївська
      Люди очікують, аби побачити Томос

      Заходи безпеки на площі посилені. До храму впускають лише окремих вірян за списками.

      Що таке Томос?Це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

      Україна отримала Томос: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Томос Православна церква України Епіфаній Новини Києва УПЦ КП
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Весела коляда: 5 текстів колядок українською мовою
      сьогодні , 12:02 Весела коляда: 5 текстів колядок українською мовою
      18717
      Привітання з Різдвом для рідних і друзів
      сьогодні , 10:01 Привітання з Різдвом для рідних і друзів
      126092
      Трамп – "не дорос", Уоррен – "не абориген", Уиллан – "не шпион" – главные новости США за неделю
      сьогодні , 09:01 Трамп – "не дорос", Уоррен – "не абориген", Уиллан – "не шпион" – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 499
      Заява Зеленського, пропаганда від РФ та путінські плани щодо України: топ-5 блогів тижня
      6 січня , 22:00 Заява Зеленського, пропаганда від РФ та путінські плани щодо України: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2616
      Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
      6 січня , 20:04 Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
      Юліана Вінтюк 50817
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      МВФ готовий направити місію в Україну
       26 лютого 2014 , 08:38 3
      Вакарчук зворушливо привітав українців із Днем Захисника
      14 жовтня 2017 , 21:40
      Олександрія програла вдома вперше за 17 матчів
       15 вересня 2018 , 20:57
      Куди дівається олива: якщо рівень впав
       16 вересня 2018 , 13:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук