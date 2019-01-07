Епіфаній розпочав різдвяну літургію у Софійському соборі: фото та відео

7 січня православні християни в Україні святкують Різдво. У храмах проводять різдвяну літургію. Зокрема у Софії Київській відбувається богослужіння під проводом митрополита Епіфанія. Приїхав туди і Президент України Петро Порошенко.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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На початку літургії до храму урочисто занесли Томос про автокефалію Православної церкви. Священнослужителі розгорнули та помістили документ біля вівтаря.



Софійська площа



Епіфаній розпочав різдвяну літургію у Софійському соборі

Під час літургії моляться за українське військо та незалежність України. Також митрополит Епіфаній порівняв народження Христа із народженням Православної церкви в Україні, яке відбулося у грудні й триває досі.



Різдвяна літургія

По завершенню літургії сам Томос перенесуть до трапезного храму Софії Київської, де всі охочі віряни зможуть його побачити щодня з 8:00 до 18:00 години. Низка українців спеціально приїхали на Софійську площу та чекають на вулиці, аби послухати літургію та побачити довгоочікуваний документ.



Люди очікують, аби побачити Томос

Заходи безпеки на площі посилені. До храму впускають лише окремих вірян за списками.

Що таке Томос?Це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

Україна отримала Томос: дивіться відео