Епіфаній розповів, чи може Україна втратити Томос

Навіть у разі зміни державного курсу жодних ризиків для Томосу про автокефалію Православної церкви України не існує. Заяви із таким змістом з боку колишньої УПЦ МП є лише спробою маніпулювати свідомістю українців.

Однак ніяк загроз у цьому голова ПЦУ Епіфаній не бачить, осільки "ми вже є Українською помісною православною церквою", пише Укрінформ.

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24 канал повідомляв, що Українська православна церква Московського патріархату попросила Вселенського патріарха Варфоломія відкликати Томос про автокефалію Православної церкви України. Так, Синод УПЦ МП офіційно визнав, що Томос завдав шкоди українському православ’ю.

Зараз ми спостерігаємо з боку РПЦУ заяви, що спонукають вірних до прийняття певних рішень під час виборів. Чиниться моральний тиск. Мовляв, бачите, зміниться влада і тоді можуть відкликати Томос,

– сказав Епіфаній.

Однак жодного впливу такі заяви мати не можуть, оскільки це залежить від рішення Вселенського Патріарха. За його словами, Томос надали – і його не відкличуть.

Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Епіфаній також зазначив, що "томососкептики" намагаються змусити сумніватись тих, хто зараз визначається із переходом до ПЦУ.

"Але рішення прийнято раз і назавжди. Воно незворотне. Томос буде навіки", – наголосив він.

Зазначимо, на таку заяву колишньої УПЦ МП вже відреагували у Православній церкві України. Там зазначили, що Московський патріархат в Україні не є помісною церквою, а є частиною Російської Православної церкви. Надання ж Томосу про автокефалію є прямим і цілком канонічним правом Вселенського Патріархату.

Як з’явилась Православна церква України?У жовтні 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Її настоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві. Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП.