22:56
23 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Месники" прибудуть до Росії із запізненням. Кандидат-клоун Жарновський
      Вєсті Кремля
      22:20, сьогодні
      Вєсті.UA: Зеленський вивчає нові українські слова. Візит "Зе-команди" до "Дудя"
      Вєсті.UA
      21:15, сьогодні
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ

      Епіфаній розповів про капеланів в українському війську

      38 Читать новость на русском
      В українській армії офіційно присутні понад сто капеланів, – Епіфаній
      В українській армії офіційно присутні понад сто капеланів, – Епіфаній / Фото з відкритих джерел

      У Збройних силах України офіційно присутні 155 капеланів ПЦУ, ще кілька сотень опікуються військовослужбовцями на Сході. У Православній церкві України також очікують відповідного рішення Верховної Ради щодо військового капеланства.

      Голова ПЦУ закликав ВР ухвалити закон про військових капеланів, на цьому він наголосив після освячення тисячі пасок для українських військовослужбовців у Свято-Михайлівському Золотоверхому Соборі, повідомляє прес-служба ПЦУ.

      Читайте також: Скільки парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України

      "На сьогодні ми маємо вже понад сто капеланів, які офіційно присутні в українському війську та духовно опікуються нашими військовослужбовцями. Перед очима смерті немає невіруючих, практично кожен військовослужбовець потребує цього духовного спілкування зі священнослужителем капеланом", – сказав митрополит.

      Епіфаній також зазначив, що в Україні капеланство планують впровадити на державному рівні, що має гарантувати капеланам соціальний захист.

      Зараз розроблений відповідний законопроект. Сподіваємося, Верховна Рада його підтримає і вдасться забезпечити капеланам певний рівень соціального захисту,
      – додав він.

      Зазаначимо, на Сході України перебувають близько 600 капеланів від ПЦУ. Вони раз у місяць чи раз на квартал їздять до військових з допомогою чи просто з духовною опікою. У Збройних силах України офіційно перебувають 155 капеланів, у частинах прикордонній служби – 34, у Національній гвардії – 33 капелани.

      Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

      blog_ava
      Що обіцяє команда Зеленського зробити в оборонному секторі України
      сьогодні
      13825
      Теги: Релігія Новини України Новини політики Епіфаній Православна церква України Збройні сили України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Воїн і маестро "Жереб": як війна непомітно входить у наше життя
      сьогодні , 22:01 Воїн і маестро "Жереб": як війна непомітно входить у наше життя
      Повернись живим 190
      Головні новини 23 квітня: ЦВК підрахувала 100% голосів і новий голова податкової служби
      сьогодні , 22:00 Головні новини 23 квітня: ЦВК підрахувала 100% голосів і новий голова податкової служби
      700
      Корупційні схеми в українських портах: які астрономічні зарплати отримують посадовці
      сьогодні , 21:30 Корупційні схеми в українських портах: які астрономічні зарплати отримують посадовці
      Сергій Лещенко 573
      Як дати друге життя старим меблям: прості лайфхаки
      сьогодні , 10:30 Як дати друге життя старим меблям: прості лайфхаки
      975
      Як Росія стежила за виборами в Україні: головні заяви і публікації
      сьогодні , 21:01 Як Росія стежила за виборами в Україні: головні заяви і публікації
      Світлана Попова 1469
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук