Епіфаній розповів про капеланів в українському війську

У Збройних силах України офіційно присутні 155 капеланів ПЦУ, ще кілька сотень опікуються військовослужбовцями на Сході. У Православній церкві України також очікують відповідного рішення Верховної Ради щодо військового капеланства.

Голова ПЦУ закликав ВР ухвалити закон про військових капеланів, на цьому він наголосив після освячення тисячі пасок для українських військовослужбовців у Свято-Михайлівському Золотоверхому Соборі, повідомляє прес-служба ПЦУ.

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"На сьогодні ми маємо вже понад сто капеланів, які офіційно присутні в українському війську та духовно опікуються нашими військовослужбовцями. Перед очима смерті немає невіруючих, практично кожен військовослужбовець потребує цього духовного спілкування зі священнослужителем капеланом", – сказав митрополит.

Епіфаній також зазначив, що в Україні капеланство планують впровадити на державному рівні, що має гарантувати капеланам соціальний захист.

Зараз розроблений відповідний законопроект. Сподіваємося, Верховна Рада його підтримає і вдасться забезпечити капеланам певний рівень соціального захисту,

– додав він.

Зазаначимо, на Сході України перебувають близько 600 капеланів від ПЦУ. Вони раз у місяць чи раз на квартал їздять до військових з допомогою чи просто з духовною опікою. У Збройних силах України офіційно перебувають 155 капеланів, у частинах прикордонній служби – 34, у Національній гвардії – 33 капелани.

Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.