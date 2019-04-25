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      Епіфаній та Філарет освятили тисячі пасок для воїнів на фронті: яскраві фото та відео

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      У Києві почесний патріарх Філарет та глава Православної церкви України Епіфаній освятили паски для воїнів на передовій.

      25 квітня писанки з різних куточків світу зібрали в резиденції патріарха Філарета, аби освятити і відправити українським воїнам на фронт. До миротворчої акції долучилася діаспора з Німеччини, Італії, Канади та ще 21 країни.

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      Святіший Патріарх Філарет після освячення закликав усіх молитвою підтримувати наших захисників та їхні сім'ї. Військові заберуть ці крашанки і відправлять у різні куточки, де наші хлопці, захищають Україну.

      філарет
      Філарет на освячені писанок для військових

      "Ми в групі офіцерів виїжджаємо з цими подарунками в район проведення ООС до міста Словянська. Звідти вже по спланованому маршруту – це Лисичанськ, Покровське, Донецька і Луганська області", – сказав начальник служби з питань військового духовенства Національної Гвардії України Олександр Іздебський.

      філарет
      Писанки для бійців ООС

      Святіший Патріарх Філарет закликав всіх долучатися до подібних акцій, адже ось такий один маленький малюночок зігріває серце нашого воїна.

      філарет
      До акції долучились різні країни світу

      24 квітня Філарет на території Свято-Феодосіївського чоловічого ставропігійного монастиря освятив та передав 5 тисяч пасок для українських воїнів та ще 5 тисяч пасок для малозабезпечених.

      Дивіться освяченя пасок на території Свято-Феодосіївського чоловічого ставропігійного монастиря:

      В цей же день предстоятель Православної української церкви Єпіфаній також освятив паски для воїнів на передовій. Церемонія освячення відбулася у Михайлівському соборі у місті Києві.

      Дивіться фото освячення пасок у Михайлівському соборі:

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      сьогодні
      94548
      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Великдень Філарет Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Епіфаній Релігія
      Джерело: 24 канал
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