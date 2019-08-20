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      Епіфаній відвідав меморіал Небесної Сотні у Львові: коли відкриття

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      У Львові готують до відкриття Меморіал Героям Небесної Сотні. Там уже майже побудували першу його частину. Як буде виглядати меморіал, дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

      Шліфують бетонні сходи, облаштовують скляну загорожу й озеленюють територію. Першу частину Меморіалу Героям Небесної Сотні мають відкрити на День державного прапора. Тому зараз тривають останні підготування.

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      "До 23 числа будуть основні такі роботи завершені, тому десь на 90% пам'ятник буде готовий. Злакові рослини – віскантус, вейник різних сортів. Вони будуть посаджені вздовж сходової частини й підпірної стіни", – пояснив заступник директора підприємства "Зелений Львів" Андрій Шульський.

      Проект меморіалу Небесної Сотні у Львові
      Проект меморіалу Небесної Сотні у Львові

      Конкурс на спорудження Меморіалу Героям Небесної Сотні два роки тому виграв авторський колектив з трьох учасників. Місце для майбутнього меморіалу обирали і узгоджували з родинами героїв.

      Зрештою зупинились на тому, що це буде площа зі стелою на верхній терасі та пішохідний міст між пагорбами. Останній мають збудувати наступним етапом.

      Ми вирішили відійти від відвертої меморалізації, коли це один пам'ятник. Ми хотіли зробити простір. Також унизу буде йти освітлення й воно буде таким чином уособлювати цей вогонь. Це горіння та ті страшні дні,
      – розповіла співавторка проекту Меморіалу Героям Небесної Сотні Марія Яструбчак.

      "Колись тут був парк, який не використовувався ніяк, а тепер це сквер", – додала співавторка проекту Христина Пундак.

      Оглянув майбутній Меморіал і митрополит Київський, Предстоятель Української православної церкви Епіфаній.

      Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній
      Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній

      Нам це потрібно. Їм потрібна наша молитва зараз. Ми проявляємо цю любов через молитву, але такі пам'ятні знаки повинні надихати нас на подальшу боротьбу,
      – повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

      Увесь меморіальний комплекс обійдеться містові майже у двадцять мільйонів гривень. І презентувати його повністю планують до кінця 2019 року.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Епіфаній Небесна Сотня Православна церква України Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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