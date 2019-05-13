Епіфанія підтримали дві єпархії ПЦУ у конфлікті з Філаретом

Івано-Франківська та Хмельницька єпархія Православної церкви України відреагували на конфлікт між Філаретом та Епіфанієм – підтримали предстоятеля ПЦУ. Митрополити закликають не допустити ізоляції Української церкви.

Рішення про саморозпуск УПЦ КП та її входження у новостворену Православну Церкву України прийняли на Об’єднавчому соборі – і воно є вирішальним, пишуть митрополит Івано-Франківської-Галицької єпархії Іоасаф Василиків та митрополит Хмельницької єпархії Антоній Махота на своїх сторінках у Facebook.

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Іоасаф Василиків наголошує, що предстоятелем ПЦУ обрали митрополита Епіфанія – і це рішення підтримав тепер почесний її патріарх Філарет.

Серед осіб, які підтримали таке рішення був нині Почесний Патріарх Філарет який намагається повернути нашу Церкву в ізоляцію і відсторонити митрополита Епіфанія від предстоятельства, чого ми не маємо права допустити, бо це шлях в нікуди, це дорога в ізоляцію нашої Церкви,

– пише у своїй заяві митрополит Івано-Франківської-Галицької єпархії.

Священнослужитель наголошує, що повернення до попередньої структури Київського патріархату означає втрату Томосу і всіх досягнень церковної незалежності.

"Івано-Франківсько-Галицька єпархія УПЦ ПЦУ, духовенство і вірні Івано-Франківсько-Галицької Єпархії ПЦУ підтримуємо Предстоятеля ПЦУ Митрополита Епіфанія та закликаємо усіх небайдужих до долі нашої ПЦУ архиєреїв, духовних пастирів, увесь православний український люд підтримати митрополита Епіфанія і не допустити реваншу ізоляційних сил", – наголосив він.

Таку ж позицію та підтримку Епіфанію висловив у своїй заяві митрополит Хмельницької єпархії Антоній Махота. Він наголосив – створення ПЦУ є історичною подією. Єдина церква відіграє головну роль у становленні самостійності, суверенності та територіальної цілісності України.

Сьогодні український народ, довіра якого до Церкви є найбільшою, може задати питання, чи здатна вона дотримати свого слова? І чи знову чиїсь амбіції марнославства не стануть вищими за єдність?

– йде мова у зверннні.

Про який кофлікт йде мова?Почесний патріарх новоствореної Православної церкви України Філарет допустив розкол православ'я і стверджує, що уповноважений скликати собор. Також, він наполягає, що Київський патріархат досі існує.



Однак у Мінкульті кажуть, що інформація про нібито відновлення діяльності Української православної церкви Київського патріархату не відповідає дійсності. Там нагадали, що діяльність УПЦ КП було припинено шляхом об'єднання і приєднання до новоствореної Православної церкви України на Помісному соборі 15 грудня 2018 року.



Вже 30 січня 2019 року було зареєстровано статут релігійної організації "Київська митрополія ПЦУ". Тому, релігійне об'єднання УПЦ КП і релігійна організація "Київська патріархія УПЦ" фактично та юридично припинили свою діяльність.