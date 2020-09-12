Епоха безладу: чи розуміє світ і Україна куди рухаються і до чого готуватися?
Наступ нової епохи загрожує поточним досить високим оцінкам вартості активів і зростанням боргів урядів і корпорацій. Геополітику "епоху безладу" буде визначати напруга між США і Китаєм. Далі – матеріал мовою оригіналу.
"Эпоха глобализации, длившаяся с 1980 года, подходит к концу – на смену ей приходит "век беспорядка", – сообщает в свежем докладе Deutsche Bank.
Читайте также: Аналитики заговорили о начале эпохи беспорядка: что это такое и на что повлияет
Украине не привыкать: беспорядок будет определять новую эпоху
Китай продолжает свой путь "восстановления своей исторической роли как глобального экономического гиганта", но при этом предпочитает свои собственные ценности западному либерализму, говорится в исследовании. Поэтому миру грозит "столкновение культур и интересов, особенно учитывая приближение Китая к статусу крупнейшей экономики мира".
Беспорядок будет определять новую эпоху, по крайней мере на первых порах, в течение десятилетия или больше.
Не всякий беспорядок является плохим", – отмечает Deutsche Bank. – Мы должны подчеркнуть, что наступление нового времени не следует воспринимать как причину отказываться от покупки финансовых активов, поскольку новая эпоха принесет масштабные интервенции (монетарных властей) и ликвидност"
Аналитики Deutsche Bank выделили восемь основных событий, которые определят "эпоху беспорядка":
1. Ухудшение отношений США и Китая и отказ от неограниченной глобализации.
2. Момент истины для Европы: пандемия COVID-19 придала новый импульс интеграционным процессам, но есть вероятность, что Европа останется в состоянии экономической стагнации с перспективой политической фрагментации.
3. Увеличение долга и превращения "раздачи денег с вертолета" в привычную политику.
4. Вероятный рост инфляции вследствие фискально-монетарной экспансии (вместо денег сбережения лучше держать в активах).
5. Усиление экономического неравенства на первых порах постковидной эпохи, но в дальнейшем – разворот этого тренда: государства начнут взимать больше налогов с богатых.
6. Усиление различий между разными поколениями. Миллениалы и более молодые люди к 2030 году догонят старшие поколения по численности, что позволит им определять результаты демократических выборов.
Рекомендуем! Украина становится интересной европейскому бизнесу: почему растет спрос?
7. Усиление дискуссии вокруг изменения климата.
8. Технологическая революция или пузырь на фондовом рынке.
P.S. В принципе, ничего нового. Скучно не будет.
P.P.S. Для Украины и украинцев хаос, последние 300-400 лет, привычная среда обитания. Похоже, начинается наше время.