Наступ нової епохи загрожує поточним досить високим оцінкам вартості активів і зростанням боргів урядів і корпорацій. Геополітику "епоху безладу" буде визначати напруга між США і Китаєм. Далі – матеріал мовою оригіналу.

"Эпоха глобализации, длившаяся с 1980 года, подходит к концу – на смену ей приходит "век беспорядка", – сообщает в свежем докладе Deutsche Bank.

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Украине не привыкать: беспорядок будет определять новую эпоху

Китай продолжает свой путь "восстановления своей исторической роли как глобального экономического гиганта", но при этом предпочитает свои собственные ценности западному либерализму, говорится в исследовании. Поэтому миру грозит "столкновение культур и интересов, особенно учитывая приближение Китая к статусу крупнейшей экономики мира".