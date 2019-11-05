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      Епоха бідності має закінчитися: Гончарук про те, що буде з пенсіями та субсидіями у 2020-му

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      Олексій Гончарук
      Олексій Гончарук / Getty images

      Уряд презентує програму державного бюджету на 2020 рік. У ньому передбачене невелике зростання пенсій, а також – субсидії мають отримати всі українці, які цього дійсно потребують.

      Про це у своєму виступі розповів прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. Зокрема, він зазначив, що знає, як зараз важко пенсіонерам і малозабезпеченим сім’ям.

      Актуально: Держбюджет – 2020: Гончарук обіцяє не підвищувати податки

      Ми розуміємо, що сьогодні вони фактично виживають і це є неприйнятно. Епоха бідності має залишитись в минулому – це було закладено у програмі президента і за 3 – 5 років ми хочемо наблизитись до такого стандарту,
      – наголосив він.

      За його словами, дохід кожної людини в Україні не може бути нижчим, аніж сума реального прожиткового мінімуму. А реальний прожитковий мінімум має бути достатньою сумою грошей, щоб нормально прожити протягом місяця.


      Видатки у бюджеті-2020 на соціальне забезпечення громадян

      Субсидії

      Глава уряду каже: зараз йдеться лише про перший "дуже маленький крок" у цьому напрямку. Він додає, що всі, хто потребують субсидій у цьому опалювальному сезоні, їх отримають.

      Ми працюємо над ефективністю, над тим, щоб субсидію отримували лише ті, хто справді цього потребує. Якщо у вас будинок у 600 квадратних метрів, дорога машина, ви тричі на рік їздите за кордон, – це ознака для держави, що не вам в першу чергу треба допомагати,
      – уточнив Гончарук.

      Читайте також: Кабмін спростив призначення субсидій: яким категоріям

      Хто тепер отримуватиме субсидії першочергово?

      • Дитячим будинкам сімейного типу;
      • Військовослужбовцям;
      • Громадянам старшим 60 років, що перебувають у шлюбі та мешкають у сільській місцевості, але зареєстровані за різними адресами.

      Наше завдання по субсидіях полягає у тому, щоб малозабезпечена сім’я в середньому не витрачала на комунальні послуги більше, ніж 15% свого сукупного доходу. Гроші для забезпечення цього стандарту у бюджеті є,
      – додав Гончарук.

      Пенсії

      Також в уряді зазначили: вони визнали найбільш вразливу категорію, яка потребує допомоги в першу чергу. Це – літні люди, яким вже понад 80 років. На їх догляд уряд збільшить надбавки, а також збільшить щомісячні виплати самим пенсіонерам.

      До теми: Як зростатимуть пенсії у 2020 році: проєкт держбюджету

      Пенсії зростуть, ми б хотіли збільшити їх у 2 – 3 рази, але для цього треба, аби швидко зростала економіка. Тому індексація буде, але невелика,
      – зазначив прем’єр.

      Першочергова допомога від уряду також торкнеться дітей-сиріт, людей з інвалідністю, також виділять гроші для створення центрів із реабілітації ветеранів.

      Видатки у бюджеті-2020 на соціальне забезпечення громадян

      Про "соцбези"

      Окремі витрати у бюджеті на 2020 рік закладені для трансформації центрів та відділ соціального забезпечення громадян. Саме туди люди приходять, аби оформити документи для отримання пенсій, соціальних виплат чи субсидій.

      Такі центри у народі ще називають "соцбезами". Ми хочемо, щоб ці відділи соціального обслуговування громадян були трансформовані. Люди там часто відчувають приниження. Ми хочемо трансформувати їх, аби люди не стояли годинами в чергах і не заповнювали десятки папірців. Ми спростимо цю систему, щоб такі послуги надавали більше установ,
      – додав Гончарук.

      соціальне забезпечення бюджет

      Видатки у бюджеті-2020 на соціальне забезпечення громадян

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Бюджет 2020 Олексій Гончарук Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Пенсія Субсидії
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