Епоха бідності має закінчитися: Гончарук про те, що буде з пенсіями та субсидіями у 2020-му
Уряд презентує програму державного бюджету на 2020 рік. У ньому передбачене невелике зростання пенсій, а також – субсидії мають отримати всі українці, які цього дійсно потребують.
Про це у своєму виступі розповів прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. Зокрема, він зазначив, що знає, як зараз важко пенсіонерам і малозабезпеченим сім’ям.
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Ми розуміємо, що сьогодні вони фактично виживають і це є неприйнятно. Епоха бідності має залишитись в минулому – це було закладено у програмі президента і за 3 – 5 років ми хочемо наблизитись до такого стандарту,
– наголосив він.
За його словами, дохід кожної людини в Україні не може бути нижчим, аніж сума реального прожиткового мінімуму. А реальний прожитковий мінімум має бути достатньою сумою грошей, щоб нормально прожити протягом місяця.
Видатки у бюджеті-2020 на соціальне забезпечення громадян
Субсидії
Глава уряду каже: зараз йдеться лише про перший "дуже маленький крок" у цьому напрямку. Він додає, що всі, хто потребують субсидій у цьому опалювальному сезоні, їх отримають.
Ми працюємо над ефективністю, над тим, щоб субсидію отримували лише ті, хто справді цього потребує. Якщо у вас будинок у 600 квадратних метрів, дорога машина, ви тричі на рік їздите за кордон, – це ознака для держави, що не вам в першу чергу треба допомагати,
– уточнив Гончарук.
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Хто тепер отримуватиме субсидії першочергово?
- Дитячим будинкам сімейного типу;
- Військовослужбовцям;
- Громадянам старшим 60 років, що перебувають у шлюбі та мешкають у сільській місцевості, але зареєстровані за різними адресами.
Наше завдання по субсидіях полягає у тому, щоб малозабезпечена сім’я в середньому не витрачала на комунальні послуги більше, ніж 15% свого сукупного доходу. Гроші для забезпечення цього стандарту у бюджеті є,
– додав Гончарук.
Пенсії
Також в уряді зазначили: вони визнали найбільш вразливу категорію, яка потребує допомоги в першу чергу. Це – літні люди, яким вже понад 80 років. На їх догляд уряд збільшить надбавки, а також збільшить щомісячні виплати самим пенсіонерам.
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Пенсії зростуть, ми б хотіли збільшити їх у 2 – 3 рази, але для цього треба, аби швидко зростала економіка. Тому індексація буде, але невелика,
– зазначив прем’єр.
Першочергова допомога від уряду також торкнеться дітей-сиріт, людей з інвалідністю, також виділять гроші для створення центрів із реабілітації ветеранів.
Видатки у бюджеті-2020 на соціальне забезпечення громадян
Про "соцбези"
Окремі витрати у бюджеті на 2020 рік закладені для трансформації центрів та відділ соціального забезпечення громадян. Саме туди люди приходять, аби оформити документи для отримання пенсій, соціальних виплат чи субсидій.
Такі центри у народі ще називають "соцбезами". Ми хочемо, щоб ці відділи соціального обслуговування громадян були трансформовані. Люди там часто відчувають приниження. Ми хочемо трансформувати їх, аби люди не стояли годинами в чергах і не заповнювали десятки папірців. Ми спростимо цю систему, щоб такі послуги надавали більше установ,
– додав Гончарук.
Видатки у бюджеті-2020 на соціальне забезпечення громадян
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