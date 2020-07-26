Епопея з підняттям Delfi: власник танкера розповів, чому провалилась попередня спроба
Танкер Delfi так і не змогли підняти з води 25 липня біля узбережжя Одеси. За словами власника судна, невдача трапилась через неякісні троси.
Троси не витримали і 4 тонн вантажу
Під час операції буксири були виставлені правильно, троси також випрямили. Проте проблема була в іншому – в їхній якості. Про це інформує у телеграмі PavlovskyNews.
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Трос, який мав витримати 63 тонни вантажу, не зміг справитись і з 4. Судновласник очікує, що з 27 липня роботи зможуть продовжити. Звісно, якщо доставлять нові троси.
Троси виявились неякісними / Фото PavlovskyNews
Як відбувалось підняття танкера 25 липня
- За кілька ранкових годин вдалося зростити 300-метровий сталевий трос. Він з'єднав кормову лебідку буксира зі стропом на носовій частині Delfi.
- Згодом трос з'єднали з іншим буксиром і кормовою частиною танкера.
- Проте два троси порвалися, як тільки буксири збиралися тягнути затонулий корабель на берег.
Основне про затонулий танкер Delfi біля Одеси
- 21 листопада 2019 року через шторм біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Зранку 22 листопада у районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося.
- До 1 квітня 2020 року власник танкера мав право самостійно забрати його з місця аварії.
- 21 червня з танкера стався витік палива, що спричинило забруднення води. 26 червня місцевий пляж "Дельфін" закрили через витік нафтопродуктів.
- Під час візиту до Одеси Володимир Зеленський обурився темпами ліквідації наслідків аварії танкера Delfi. Йому пообіцяли, що до 25 липня судно приберуть.
- Глава уряду Денис Шмигаль доручив міністру інфраструктури Владиславу Криклію контролювати підняття танкера Delfi в Одесі. Відтак, власник судна має ще одну спробу підняти його власними силами.
- Якщо ж зробити це до кінця тижня йому не вдасться, то він повинен буде відмовитися від прав власності на танкер.