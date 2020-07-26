Танкер Delfi так і не змогли підняти з води 25 липня біля узбережжя Одеси. За словами власника судна, невдача трапилась через неякісні троси.

Троси не витримали і 4 тонн вантажу

Під час операції буксири були виставлені правильно, троси також випрямили. Проте проблема була в іншому – в їхній якості. Про це інформує у телеграмі PavlovskyNews.

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Трос, який мав витримати 63 тонни вантажу, не зміг справитись і з 4. Судновласник очікує, що з 27 липня роботи зможуть продовжити. Звісно, якщо доставлять нові троси.



Троси виявились неякісними / Фото PavlovskyNews

Як відбувалось підняття танкера 25 липня

За кілька ранкових годин вдалося зростити 300-метровий сталевий трос. Він з'єднав кормову лебідку буксира зі стропом на носовій частині Delfi.

Згодом трос з'єднали з іншим буксиром і кормовою частиною танкера.

Проте два троси порвалися, як тільки буксири збиралися тягнути затонулий корабель на берег.

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