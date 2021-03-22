Поганий приклад Ердогана: чому турецька ліра рекордно подешевшала

Україна останнім часом дуже дружить з Туреччиною. Це не погано. Але головне не навчиться у нових друзів поганого. Чи не навчиться ручного управління Центральним Банком. Далі читайте російською.

Турецкая лира летит в пропасть: что сделал Эрдоган

В пятницу Эрдоган уволил главу Центрального Банка Турции. В очередной раз вмешавшись в политику регулятора. Причем, уволив главу Центрального Банка, который действительно проводил независимую политику и пользовался уважением у инвесторов. Но как и в Украине, эго у власти больше, чем разум.

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И если у нас международники говорят о независимой судебной системе и о ее очищении и нарываются "в пику себе" на укрепление судебной мафии, то в Турции президент считает, что нельзя идти на поводу у мировых спекулянтов и если что-то нравится инвесторам, то значит в рядах завелся предатель.

Посмотрите на движение курса лиры. На графике. И это только начало. Прореагировали и турецкие еврооблигации. Потеряли 10 пунктов прямо с открытия.

Эрдоган уволил главу Центробанка Турции, который поднял процентные ставки. Это уже отразилось на нициональной валюте и турецких еврооблигациях / Графики с фейсбук-страницы Сергея Фурсы

И это же не в первый раз. За последние 10 лет лира летит в пропасть.

Обесценившись в 4 раза. Это хуже чем ситуация с гривной. При том, что гривна страдала из-за войны, паники, потери территорий и экспорта. А лира чувствует себя хуже.

Почему?

Почему Эрдоган уволильняет независимых глав Центробанка? Потому что хочет счастья турецкому народу. Нет, правда, хочет. Ведь в Турции давно "государства – это я". И он считает, что деньги должны быть дешевыми. Во что бы то ни было. И считает, что чем выше ставки, тем выше инфляция. Хотя все ведущие экономисты мира считают иначе.

Но суверенность турецкой экономики зиждется на том, что думает Эрдоган. И его придворные экономисты. Которые тоже пишут, как в Украине, про турецкие пирамиды ОВГЗ (Облигации внутреннего государственного займа – прим. ред.), про злых международных спекулянтов и про то, что надо самим решать и никого не слушать. Потому что вокруг агенты Сороса. И Эрдоган слушается турецких Данилишиных, Дубинских и Шапранов.

Ну вот сами и решают. И Эрдоган увольняет главу Центрального Банка Турции, который осмелился поднять ставки, который боролся с инфляцией, ведь в Турции та же беда сейчас, как и в Украине, как и на всех развивающихся рынках. Рост стоимости продуктов и сырья.

И лира падает. В очередной раз. Наверное, потому что агенты Сороса.

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Украине важно понимать. У нашей экономики нет такого запаса прочности как у турецкой. Которая тоже когда то будет исчерпана. Как и резервы Центрального Банка. И мы не можем позволить себе глупость.

Не можем позволить себе играться с независимостью НБУ. Если, конечно, хотим валютной стабильности. И хотим низкой инфляции. Потому что нет лучшего способа чтобы разогнать цены в Украине чем обвалить гривну. И нет способа проще чтобы обвалить курс валюты развивающейся страны чем забрать независимость у Центрального Банка