Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
Що сказав Ердоган про війну в Україні?
Президент Туреччини, виступаючи перед журналістами після п’ятничної молитви, запевнив, що продовжує переговори з приводу війни в Україні з російським диктатором Володимиром Путіним, українським лідером Володимиром Зеленським, з президентом США Дональдом Трампом, а також з лідерами європейських країн.
Пізніше цього тижня в Парижі відбудеться конференція Коаліції охочих, і мій міністр закордонних справ (Хакан Фідан – 24 Канал) візьме участь від мого імені,
– додав Ердоган.