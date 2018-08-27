Ердоган отримав список бранців Кремля, про який планує говорити з Путіним

Список усіх політв’язнів Кремля, про який раніше просив президент Туреччини Реджеп Ердоган, передали через українське посольство в Анкарі.

Про це "Громадському" повідомив лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, який з цього приводу спілкувався з Ердоганом.

Читайте також: Сенцов повернеться додому: Медведчук зробив резонансну заяву

Вже передали, але точну дату сказати не можу. Десь тиждень тому це було,

– сказав він.

Джемілєв додав, що Ердоган не називав жодних термінів, коли саме він говоритиме з президентом Росії Володимиром Путіним щодо звільнення українських політв’язнів.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у липні попросив лідера кримських татар Мустафу Джемілєва надати йому список українських політв’язнів у російських тюрмах, з приводу яких він пообіцяв "говорити з Путіним".

Раніше лідер кримськотатарського народу Джемілєв передав президенту Туреччини особисте послання від Президента України Петра Порошенка.



Туреччина вже допомагала Україні в питанні звільнення політв'язнів Кремля. Засуджених в окупованому Криму представників Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова видали Туреччині у жовтні 2017 року. 27 жовтня 2017 року Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров повернулися в Україну.