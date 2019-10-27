Ердоган погрожує новою операцією в Сирії, якщо курдські формування не покинуть схід країни
Анкара почне нову операцію в Сирії проти курдських формувань, якщо вони залишаться в прикордонній з Туреччиною 30-кілометровій зоні безпеки після обумовлених 150 годин.
Про це турецький лідер заявив у суботу в Стамбулі, повідомляє турецьке агентство Anadolu.
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Якщо через 150 годин терористи залишаться в обумовленій зоні, то ми продовжимо робити те, що повинні, – ми самі візьмемо зону під контроль і вичистимо їх. За стіл переговорів з терористами не сядемо,
– заявив Ердоган.
Він також додав, що Туреччину засмучує те, що глави великих держав спілкуються з ватажками терористів за столом переговорів і пропонують після цього посередницькі ініціативи.
Варто зазначити, що керівництво сирійських курдів повідомило 22 жовтня про те, що вивело свої загони з 30-кілометрової зони біля кордону з Туреччиною. Це було однією з умов для того, щоб Туреччина припинила операцію.
Курди три десятиліття борються за автономію Курдистану в Туреччині. Чисельність курдів становить 30-40 мільйонів людей, з яких половина мешкає саме на стику Сирії та Туреччини (решта – в Ірані та Іраку). Це найбільший народ світу, який не має власної держави.
Операція Туреччини проти курдів: основне
- Туреччина пішла в наступ на курдів після того, як Трамп відкликав з Сирії американські війська. Відкликав попри те, що раніше курди разом з американцями протистояли бойовикам "Ісламської держави".
- Війська Туреччини увійшли до Сирії та інтенсивно обстрілюють територію курдів. Ердоган не зважає на реакцію міжнародної спільноти та запевняв, що нізащо операцію не припинить.
- Туреччина ж взяла за мету "очистити" територію північної Сирії на 32 кілометри вглиб від турецького кордону, щоб потім переселити туди сирійських біженців.
- 22 жовтня завершилось 5-денне перемир'я, яке почалося після зустрічі Ердогана з віцепрезидентом США Майком Пенсом.