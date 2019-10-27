03:29
27 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Видовища для прихожан. Лукашенко сходить з розуму
      Вєсті Кремля
      19:14, 26 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Чому Луценко поїхав до Лондона. Як Азаров готується до Геловіну
      Вєсті.UA
      17:55, 26 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ

      Ердоган погрожує новою операцією в Сирії, якщо курдські формування не покинуть схід країни

      48 Читать новость на русском
      Реджеп Ердоган
      Реджеп Ердоган / Anadolu

      Анкара почне нову операцію в Сирії проти курдських формувань, якщо вони залишаться в прикордонній з Туреччиною 30-кілометровій зоні безпеки після обумовлених 150 годин.

      Про це турецький лідер заявив у суботу в Стамбулі, повідомляє турецьке агентство Anadolu.

      Важливо: Курди звинуватили Туреччину в застосуванні фосфору проти мирного населення в Сирії

      Якщо через 150 годин терористи залишаться в обумовленій зоні, то ми продовжимо робити те, що повинні, – ми самі візьмемо зону під контроль і вичистимо їх. За стіл переговорів з терористами не сядемо,
      – заявив Ердоган.

      Він також додав, що Туреччину засмучує те, що глави великих держав спілкуються з ватажками терористів за столом переговорів і пропонують після цього посередницькі ініціативи.

      Варто зазначити, що керівництво сирійських курдів повідомило 22 жовтня про те, що вивело свої загони з 30-кілометрової зони біля кордону з Туреччиною. Це було однією з умов для того, щоб Туреччина припинила операцію.

      Курди три десятиліття борються за автономію Курдистану в Туреччині. Чисельність курдів становить 30-40 мільйонів людей, з яких половина мешкає саме на стику Сирії та Туреччини (решта – в Ірані та Іраку). Це найбільший народ світу, який не має власної держави.

      Операція Туреччини проти курдів: основне

      • Туреччина пішла в наступ на курдів після того, як Трамп відкликав з Сирії американські війська. Відкликав попри те, що раніше курди разом з американцями протистояли бойовикам "Ісламської держави".
      • Війська Туреччини увійшли до Сирії та інтенсивно обстрілюють територію курдів. Ердоган не зважає на реакцію міжнародної спільноти та запевняв, що нізащо операцію не припинить.
      • Туреччина ж взяла за мету "очистити" територію північної Сирії на 32 кілометри вглиб від турецького кордону, щоб потім переселити туди сирійських біженців.
      blog_ava
      Поранений олень вбив мисливця, який полював на нього
      26 жовтня
      1619
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Війна у Сирії Новини Туреччини Реджеп Ердоган
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 26 жовтня: скандал із Зеленським у Золотому, суд заарештував заступника Філатова
      26 жовтня , 23:01 Головні новини 26 жовтня: скандал із Зеленським у Золотому, суд заарештував заступника Філатова
      Андрій Шляхтін 2135
      Як зберігати відчуття спокою та втримати баланс перед негативними думками: поради коуча
      26 жовтня , 22:00 Як зберігати відчуття спокою та втримати баланс перед негативними думками: поради коуча
      Блог Медіа 653
      Непривлекательная Россия и неинтересный Крым
      26 жовтня , 19:00 Непривлекательная Россия и неинтересный Крым
      Злой Одессит 10108
      Як покарає фракція "слуг народу" і при чому тут Олександр Дубінський
      26 жовтня , 16:02 Як покарає фракція "слуг народу" і при чому тут Олександр Дубінський
      Антон Голобородько 6611
      Ставлення Трампа до України погіршилося через Путіна та Орбана, – Washington Post
      26 жовтня , 08:40 Ставлення Трампа до України погіршилося через Путіна та Орбана, – Washington Post
      Світові Медіа 1988
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук