Ердоган таки відкрив кордони для біженців: у ЄС вже втекли 18 тисяч нелегалів

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна таки відкрила для біженців кордон з Євросоюзом, хоча попередженням ніхто не хотів вірити. За його словами, Туреччина і надалі не перешкоджатиме пориванням мігрантів у Європу.

Про це Реджеп Ердоган заявив під час свого виступу щодо сирійської атаки на турецькі війська в Ідлібі, яка відбулася у четвер, 27 лютого. Про це повідомляє агентство Anadolu.

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Туреччина відкрила кордони і лише за станом на ранок 29 лютого в Європу вирушили 18 тисяч біженців. Найімовірніше, сьогодні цей показник досягне 25-30 тисяч. Туреччина і надалі буде пропускати біженців через кордон,

– заявив Ердоган.

Крім того, він прокоментував ситуацію з біженцями у самій Туреччині. Зокрема, щодо мігрантів з Сирії, які вирушили на північ у пошуках більш спокійного міся для життя.

За його словами, на території Туреччини нині вже проживають понад 3,7 мільйона сирійських біженців. Турецький лідер переконує, що його країна банально не витримає нової навали мігрантів.

"Півтора мільйона сирійських біженців уже зібралися біля кордону з Туреччиною. Усі ці люди втікають від насильства і беззаконня, яке чинить режим Башара Асада", – заявив Ердоган.

До слова, Туреччина має спільний кордон на Заході з двома країнами Європейського Союзу – Грецією і Болгарією.

Як Греція і Болгарія реагують на відкриття кордону

Греція і Болгарія відреагували на заяву про відкриття кордону майже миттєво. Країни оголосили про запровадження симетричних додаткових заходів з охорони свого кордону.

Болгарія оголосила про готовність надіслати до кордону з Туреччиною близько тисячі військових. Водночас у Греції заявили, що посилено охоронятимуть рубіж як на суші, так і в морі.

Туреччина має спільний кордон з Болгарією протяжністю 259 кілометрів, а з Грецією – 203 кілометри.

Кордон Туреччини з Грецією та Болгарією: дивіться карту