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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Ердоган закрив десятки міст і заборонив молодшим за 20 років туркам виходити з дому

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      Коронавірус у Туреччині: влада вводить нові обмеження / Колаж 24 каналу

      Через поширення коронавірусу в Туреччині влада запроваджує додаткові обмежувальні заходи: у понад 30 великих містах заборонено в'їзд і виїзд, молодшим за 20 років не можна виходити з дому і нікому відтепер не можна перебувати в громадських місцях без маски.

      Про введення нових обмежень у зверненні до нації увечері 3 квітня заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган. Про це повідомило державне інформаційне агентство Anadolu.

      До теми Зеленський 1 квітня телефоном говорив з Ердоганом про коронавірус та ситуацію з українськими автоперевізниками, які застрягли на турецько-болгарському кордоні

      Нові обмеження в Туреччині через поширення коронавірусу

      • У 30 великих містах та провінції Зонгулдак на 15 днів припиняють в'їзд і виїзд транспорту.
      • Забороняють виходити на вулицю людям, молодшим за 20 років.
      • У громадських місцях громадяни обов'язково повинні перебувати у медичних масках.

      Президент Ердоган зазначив, що ці та інші обмежувальні заходи за потребу можуть продовжити.

      Також турецький лідер у зверненні виокремив, що країна, мовляв, у готовності до протистояння коронавірусу випереджає багато розвинених країн – сама виробляє необхідну кількість масок, тести, має достатню кількість лікарів.

      Раніше Туреччина вже ввела низку обмежень

      • Країна закрила кордони з 21 березня.
      • З 28 березня повністю зупинила на невизначений термін міжнародне авіасполучення.
      • Їздити між містами люди можуть лише з дозволу місцевої влади. 

      Коронавірус у Туреччині станом на початок доби 4 квітня зафіксували у 20 921 людини. Померли від хвороби 425 людей, одужали – 484. 

      Коронавірус у світі, Туреччина
      МЗС не рекомендує українцям відвідувати низку країн, серед яких і Туреччина / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Реджеп Ердоган Новини Туреччини
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