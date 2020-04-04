Ердоган закрив десятки міст і заборонив молодшим за 20 років туркам виходити з дому

Через поширення коронавірусу в Туреччині влада запроваджує додаткові обмежувальні заходи: у понад 30 великих містах заборонено в'їзд і виїзд, молодшим за 20 років не можна виходити з дому і нікому відтепер не можна перебувати в громадських місцях без маски.

Про введення нових обмежень у зверненні до нації увечері 3 квітня заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган. Про це повідомило державне інформаційне агентство Anadolu.

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Нові обмеження в Туреччині через поширення коронавірусу

У 30 великих містах та провінції Зонгулдак на 15 днів припиняють в'їзд і виїзд транспорту.

Забороняють виходити на вулицю людям, молодшим за 20 років.

У громадських місцях громадяни обов'язково повинні перебувати у медичних масках.

Президент Ердоган зазначив, що ці та інші обмежувальні заходи за потребу можуть продовжити.

Також турецький лідер у зверненні виокремив, що країна, мовляв, у готовності до протистояння коронавірусу випереджає багато розвинених країн – сама виробляє необхідну кількість масок, тести, має достатню кількість лікарів.

Раніше Туреччина вже ввела низку обмежень

Країна закрила кордони з 21 березня.

З 28 березня повністю зупинила на невизначений термін міжнародне авіасполучення.

Їздити між містами люди можуть лише з дозволу місцевої влади.

Коронавірус у Туреччині станом на початок доби 4 квітня зафіксували у 20 921 людини. Померли від хвороби 425 людей, одужали – 484.



МЗС не рекомендує українцям відвідувати низку країн, серед яких і Туреччина / Інфографіка 24 каналу