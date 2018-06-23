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Ердоган зізнався, що частково схожий на Путіна

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Ердоган і Путін
Ердоган і Путін / texty.org.ua

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган порівняв себе з Путіним за тривалістю перебування при владі.

Про це він заявив в ході передвиборного виступу на TRT.

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На думку Ердогана, він і Путін є одними з найбільш досвідчених політиків в Генасамблеї ООН.

"Є два найбільш досвідчених політичних лідера  це Путін і я. Оскільки ми займали посади президентів і прем’єр-міністрів, ми з Путіним безперервно перебуваємо при владі вже 15  16 років поспіль",  заявив президент Туреччини.

Ердоган додав, що Туреччина добре налагодила відносини з Росією по сирійському питанню.

"У нас дійсно особливі відносини з паном Путіним", – сказав Ердоган, додавши, що Анкара налагодила контакти з Росією також по лініях МЗС, розвідки і військових відомств.

Позачергові парламентські та президентські вибори у Туреччині заплановані на 24 червня.

Теги: Новини політики Реджеп Ердоган Новини Туреччини Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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