Еротичний акаунт "Київської перепічки" в Instagram продають за шалену суму в біткойнах

Нещодавно "перепічка" завела собі Instagram – за кілька тижнів на сторінку підписалися тисячі користувачів, а тепер акаунт виставили на продаж.

На сторінці "Київської перепічки" в Instagram опублікувала повідомлення. в якому повідомили умови продажу. Стартова ціна – 5 200 доларів в біткойнах (це близько 148 000 гривень).

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Торги проходять в Instagram, для того щоб зробити ставку, необхідно написати сосиску в тісті в особисті повідомлення. За сплачену суму новий власник акаунта отримає повний доступ до "Перепічки" в Instagram, а також два десятка неопублікованих фото в подарунок. Творці обіцяють допомагати в просуванні та розвитку акаунту і стверджують, що вже вишикувалася величезна черга з бажаючих розмістити рекламу в обліковому записі. Наразі кількість підписників у сторінки – більше 8 тисяч.

Допис, поширений Perepichka 1981 (@perepichka_1981) 15 Січ 2018 р. о 12:00 PST

Свої імена власники акаунута, як і раніше, розкривати не хочуть. На момент написання новини найбільша ставка за доступ до акаунту була 9 тисяч доларів – така пропозиція надійшла їм від продюсера одного з українських телеканалів. Його ім'я, як і назва телеканалу творці акаунту назвати відмовилися.

Допис, поширений Perepichka 1981 (@perepichka_1981) 11 Гру 2017 р. о 2:37 PST

Легендарна сосиска в тісті з'явилася в соціальних мережах в кінці жовтня і за кілька годин набрала кілька тисяч читачів. Реклама перепічки – дуже відверта. На фото оголені дівчата позують із київською перепічкою, яка закриває інтимні місці. Фото супроводжують і відповідні підписи.

Допис, поширений Perepichka 1981 (@perepichka_1981) 25 Жов 2017 р. о 9:38 PDT

Щоправда не всі оцінили таку рекламу. Одні користувачі дивуються, що чому київська перепічка "говорить" російською, інші ж – звинувачують у плагіаті. Зокрема, схожі фото з оголеними дівчатами вже використовувала петербурзька "Пишечна".