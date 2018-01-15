16:26
15 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПЕТРО ПОРОШЕНКО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВИНИ КРИМУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Атеїстичний проповідник Леніна. Удар по російській медицині
Вєсті Кремля
18:47, 13 січня
Вєсті. UA. Жир. Підготовка до свят по-ахметівськи. Релігійні фантазії Новинського
Вєсті.UA
19:06, 13 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Українське Різдво
Згадати все
23:24, 11 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПЕТРО ПОРОШЕНКО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВИНИ КРИМУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Еротичний акаунт "Київської перепічки" в Instagram продають за шалену суму в біткойнах

13:45, сьогодні 2219 Читать новость на русском
Акаунт
Акаунт "Київської перепічки" в Instagram продають / Фото з Instagram

Нещодавно "перепічка" завела собі Instagram – за кілька тижнів на сторінку підписалися тисячі користувачів, а тепер акаунт виставили на продаж.

На сторінці "Київської перепічки" в Instagram опублікувала повідомлення. в якому повідомили умови продажу. Стартова ціна – 5 200 доларів в біткойнах (це близько 148 000 гривень).

Читайте також: На еротичну рекламу "Київської перепічки" чекає перевірка

Торги проходять в Instagram, для того щоб зробити ставку, необхідно написати сосиску в тісті в особисті повідомлення. За сплачену суму новий власник акаунта отримає повний доступ до "Перепічки" в Instagram, а також два десятка неопублікованих фото в подарунок. Творці обіцяють допомагати в просуванні та розвитку акаунту і стверджують, що вже вишикувалася величезна черга з бажаючих розмістити рекламу в обліковому записі. Наразі кількість підписників у сторінки – більше 8 тисяч.

Свої імена власники акаунута, як і раніше, розкривати не хочуть. На момент написання новини найбільша ставка за доступ до акаунту була 9 тисяч доларів – така пропозиція надійшла їм від продюсера одного з українських телеканалів. Його ім'я, як і назва телеканалу творці акаунту назвати відмовилися.

Легендарна сосиска в тісті з'явилася в соціальних мережах в кінці жовтня і за кілька годин набрала кілька тисяч читачів. Реклама перепічки – дуже відверта. На фото оголені дівчата позують із київською перепічкою, яка закриває інтимні місці. Фото супроводжують і відповідні підписи.

Щоправда не всі оцінили таку рекламу. Одні користувачі дивуються, що чому київська перепічка "говорить" російською, інші ж – звинувачують у плагіаті. Зокрема, схожі фото з оголеними дівчатами вже використовувала петербурзька "Пишечна".

Теги: Новини України Новини Києва LifeStyle Курйозні новини Instagram Біткойн
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Vodafone у
сьогодні, 15:00 Vodafone у "ДНР": чому мешканці Донбасу втратили контроль над власними банківськими картками
Олексій Чибісов 3739
Скандал навколо УПЦ МП у Запоріжжі: чому всі неправі у цій ситуації
сьогодні, 14:00 Скандал навколо УПЦ МП у Запоріжжі: чому всі неправі у цій ситуації
Ігор Саджениця 3960
Один із найбільших діамантів світу знайшли в Африці: фото
сьогодні, 14:59 Один із найбільших діамантів світу знайшли в Африці: фото
4691
Що не можна робити на морозі
сьогодні, 16:03 Що не можна робити на морозі
397
Поклонська заступилася за заяву Путіна про Леніна
сьогодні, 14:21 Поклонська заступилася за заяву Путіна про Леніна
1703
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Як будуть змінювати медицину в селах
 1 жовтня 2017 , 23:11
Звідки у тещі поліцейського завгоспа мільйонні статки та елітні авто: розслідування
 28 листопада 2017 , 15:05
Купання на Водохреща: українцям нагадали правила безпечного пірнання
сьогодні , 15:56
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук