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      Ерозія: міфи та правда про мотороший діагноз у жінок

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      Ерозія: правда та міфи
      Ерозія: правда та міфи / meinbezirk.at

      Відома лікар-акушер-гінеколог Наталія Лелюх розповіла, що таке насправді ерозія шийки матки та як її лікувати.

      Як розповіла лікар у коментарі 24 каналу, для поширеного терміну відбулася підміна понять – візуальний стан почали називати хворобою.

      "Ерозія" в перекладі з латини означає "подряпина", коли дивишся на шийку – вона ніби подряпана. І цей стан може бути фізіологічним, залежно від віку жінки. Він не потребує ніякого лікування, це просто процес заміни одного епітелію іншим", – наголосила Наталія Лелюх.

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      Вона підкреслила, що такого діагнозу не існує, а отже – немає діагностики та лікування. Та коли жінки чують про такий діагноз, то розгублюються та не розуміють, чому одні лікарі кажуть, що це не потрібно лікувати, а інші – що після пологів все мине. А у деяких жінок взагалі, тільки після пологів з'явилася "ерозія".

      Коли лікарі кажуть, що ерозію потрібно лікувати, то найчастіше вони мають на увазі дисплазію.

      Є патологія шийки матки, яка називається дисплазія. Вона має різні прояви та стадії розвитку, базу, як її виявити та як лікувати. І дисплазія – це сходинка до онкологічного процесу. Тому шийка матки – це важливий орган,
      – зазначила Лелюх.

      В різному віці для лікування дисплазії рекомендують різні методи. На першому місці це аргоноплазменний лазер і радіохвильова хірургія. Такі методи лікування дають менше ускладнень і рецидивів. Ніяких уколів у шийку матки робити не треба.

      Тож жінка щороку повинна проходити огляд у гінеколога, щоб перевірити, чи не з'явилося на шийці матки щось, що потребує уваги.

      Повне інтерв'ю з Наталією Лелюх читайте за посиланням.

      Хто така Наталія Лелюх?Це лікар з 19-річним досвідом роботи у акушерстві та гінекології. Наталія Лелюх також є засновницею Жіночого клубу, який вже шостий рік збирає жінок по всій Україні та в Білорусі. Автор книги "Відверта розмова про жіноче здоров’я".

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: Медицина Здоров'я Лікування Здорове життя Поради Жіноче здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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