Ерозія: міфи та правда про мотороший діагноз у жінок

Відома лікар-акушер-гінеколог Наталія Лелюх розповіла, що таке насправді ерозія шийки матки та як її лікувати.

Як розповіла лікар у коментарі 24 каналу, для поширеного терміну відбулася підміна понять – візуальний стан почали називати хворобою.

"Ерозія" в перекладі з латини означає "подряпина", коли дивишся на шийку – вона ніби подряпана. І цей стан може бути фізіологічним, залежно від віку жінки. Він не потребує ніякого лікування, це просто процес заміни одного епітелію іншим", – наголосила Наталія Лелюх.

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Вона підкреслила, що такого діагнозу не існує, а отже – немає діагностики та лікування. Та коли жінки чують про такий діагноз, то розгублюються та не розуміють, чому одні лікарі кажуть, що це не потрібно лікувати, а інші – що після пологів все мине. А у деяких жінок взагалі, тільки після пологів з'явилася "ерозія".

Коли лікарі кажуть, що ерозію потрібно лікувати, то найчастіше вони мають на увазі дисплазію.

Є патологія шийки матки, яка називається дисплазія. Вона має різні прояви та стадії розвитку, базу, як її виявити та як лікувати. І дисплазія – це сходинка до онкологічного процесу. Тому шийка матки – це важливий орган,

– зазначила Лелюх.

В різному віці для лікування дисплазії рекомендують різні методи. На першому місці це аргоноплазменний лазер і радіохвильова хірургія. Такі методи лікування дають менше ускладнень і рецидивів. Ніяких уколів у шийку матки робити не треба.

Тож жінка щороку повинна проходити огляд у гінеколога, щоб перевірити, чи не з'явилося на шийці матки щось, що потребує уваги.

Повне інтерв'ю з Наталією Лелюх читайте за посиланням.

Хто така Наталія Лелюх?Це лікар з 19-річним досвідом роботи у акушерстві та гінекології. Наталія Лелюх також є засновницею Жіночого клубу, який вже шостий рік збирає жінок по всій Україні та в Білорусі. Автор книги "Відверта розмова про жіноче здоров’я".

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