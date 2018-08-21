Ешерихіоз: як не підчепити "хворобу мандрівників"
Ешерихіоз – це інфекційне захворювання, яке часто називають "хворобою мандрівників", адже найчастіше її можна підчепити під час відрядження чи екзотичного відпочинку у тропіках.
Про це розповіли у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.
Ешерихіоз – це бактеріальне інфекційне захворювання, яке спричинюють патогенні штами кишкових паличок. Збудником є бактерія Escherichia Coli.
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Кліматичні умови у тропіках сприяють виникненню вираженої лихоманки з ознобом та інтоксикаційними симптомами, але захворіти на ешерихіоз можна і в Україні, вживаючи неякісні продукти.
Симтпоми ешерихіозу:
Симптоми і перебіг ешерихіозу залежать від виду збудника. Зазвичай, інфекція починається поступово і проявляється нудотою, блюванням (до 3 разів на добу), слабкістю і спастичними болями в животі та зневодненням.
Рідше протікає як недіарейне захворювання з ураженнями внутрішніх органів, як суто органними (холецистит, холангіт, інфекція сечових шляхів, менінгіт, тощо), так і системними з розвитком сепсису. Нерідко такі патологічні стани розцінюють як колі-інфекцію.
Профілактика ешерихіозу:
- не вживайте продукти з вичерпаним терміном придатності, використовуйте для приготування страви тільки свіжі харчові продукти;
- ретельно мийте руки до і після вживання страви;
- при транспортуванні і зберіганні харчових продуктів використовуйте чисту упаковку (поліетилен, контейнери для харчових продуктів тощо);
- не купуйте продукти у випадкових осіб або в місцях несанкціонованої торгівлі;
- уникайте контактів з людьми, які мають ознаки інфекційного захворювання.
При перших симптомах – зверніться до лікаря, самолікування може бути небезпечним для вашого здоров'я!
Про сальмонельоз читайте за посиланням.
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