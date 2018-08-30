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Ешлі Грем похизувалась пишними формами в білизні Dior: пікантні фото

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Ешлі Грем
Ешлі Грем / Instagram / @theashleygraham

Модель plus-size Ешлі Грем, вкотре готуючись до реаліті шоу "American Beauty Star", показала декілька фото із закулісся, де позує лише в одній білизні від французького бренду Dior.

Серію звабливих фотографій 30-річна американська модель опублікувала у своєму Instagram. На них вона позує в стильній білизні пурпурового кольору, яка відмінно підкреслює пишні форми моделі.

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"Dior-крихітка", – лаконічно підписала свої фото Ешлі. Окрім білизни можна побачити, що стилісти вже зробили їй зачіску, яка перебувала на останніх хвилинах приготувань, а також зробили Грем сяючий макіяж.

 

В одному з коментарів, де користувач саркастично відзначив, що на його думку модель займається "воркаутом", Ешлі відповіла: "Дівчата з целюлітом вже не можуть займатись воркаутом?". Її підтримало багато шанувальників та засудили слова бодішеймера.


Ешлі Грем різко відповіла на коментар Instagram-користувача

Теги: LifeStyle Мода Еротика Ешлі Грем
Джерело: 24 Канал
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