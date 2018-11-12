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      Ешлі Грем похизувалася пишними формами у напівпрозорій сукні: фото

      1790 Читать новость на русском
      Ешлі Грем
      Ешлі Грем / Getty Images

      Популярна plus-size модель Ешлі Грем відвідала самміт "Жінка року", організований глянцевим журналом Glamour у Нью-Йорку.

      Нові знімки свого образу Ешлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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      На червоній доріжці Ешлі продемонструвала свою фігуру в обтислій сукні фіолетового кольору з металевим відблиском від Solace London. Його ціна – 320 фунтів стерлінгів (11 500 гривень). Однак плаття виглядало напівпрозорим, так що чорна білизна супермоделі стала помітною при яскравому освітленні. Свій образ Грем доповнила сріблястими босоніжками від Paul Andrew.

      Пишнотіла модель уклала волосся у хвіст і зробила макіяж у рожевих відтінках з акцентом на очі.

      ​Ешлі Грем / Instagram

       

      ​Ешлі Грем / Getty Images
      ​Ешлі Грем / Getty Images

      ​Ешлі Грем / Getty Images
      ​Ешлі Грем / Getty Images


      ​Ешлі Грем / Instagram
       

      Теги: LifeStyle Мода Ешлі Грем
      Джерело: 24 канал
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