Ешлі Грем показала нові пікантні кадри із сонячного пляжу в Марокко
23:03, 23 грудня 1166 Читать новость на русском
Популярна plus-size модель Ешлі Грем нещодавно продемонструвала свої форми у сексуальних купальниках лінійки "Swimsuits For All". На її сторінці в мережі вже з'явилися нові апетитні світлини з марокканськоого міста Агадір.
Окрім рекламних фото для колеції купальників для пишнотілих жінок, 30-річна модель виклала у Instagram кадри з бекстеджу, на яких позувала у звабливих бікіні на золотому піску.
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Зірка не соромиться позувати у відвертих образах у сексуальній фотозйомці, а й навіть пританцьовує, запалюючи позитивим всю знімальну групу. Ешлі також мала змогу покататись на верблюді і поніжитись на сонечку в стильних купальниках та аксесуарах.
Джерело: 24 Канал
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