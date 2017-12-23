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Ешлі Грем показала нові пікантні кадри із сонячного пляжу в Марокко

23:03, 23 грудня 1166 Читать новость на русском
Ешлі Грем для
Ешлі Грем для "Swimsuits For All" / Instagram / @theashleygraham

Популярна plus-size модель Ешлі Грем нещодавно продемонструвала свої форми у сексуальних купальниках лінійки "Swimsuits For All". На її сторінці в мережі вже з'явилися нові апетитні світлини з марокканськоого міста Агадір.

Окрім рекламних фото для колеції купальників для пишнотілих жінок, 30-річна модель виклала у Instagram кадри з бекстеджу, на яких позувала у звабливих бікіні на золотому піску.

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Зірка не соромиться позувати у відвертих образах у сексуальній фотозйомці, а й навіть пританцьовує, запалюючи позитивим всю знімальну групу. Ешлі також мала змогу покататись на верблюді і поніжитись на сонечку в стильних купальниках та аксесуарах.

Shooting my new @swimsuitsforall collection in #ashleygrahamxswimsuitsforall coming Feb 2018!

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham)

In there like swimwear‍♀️ @lizzobeeating @swimsuitsforall

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham)

@georgethejeweler just gets me

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham)

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham)

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham)

I mean... @theashleygraham coming for @swimsuitsforall

Допис, поширений Celebrity Hairstylist (@justinemarjan)

speechless how to cop her strands in my story #justinemarjanhair @allanface #ashleygraham

Допис, поширений Celebrity Hairstylist (@justinemarjan)

Теги: Мода LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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