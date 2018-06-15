Ешлі Грем показала пишне декольте на морському пляжі: відео
Plus-size модель Ешлі Грем вирішила зайнятись своїми формами і після тренувань охоче демонструє своє тіло.
Так, зірка недавно поділилась, що хоче вдосконалити свої форми, але не схуднути, тому почала активно бігати, багато ходити та відмовилась на деякий час від шкідливої їжі. І вчора, 14 червня, спокуслива модель Ешлі після занять спортом вирішила позасмагати під палаючим сонцем на пляжі Zuma.
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В опублікованому відеоролику зірка продемонструвала пишне декольте та фігуру в суцільному купальнику, зваблюючи своїх прихильників. "6,8 милі походу (3 години), перекус, потім прогулянка на пляжі на 3 милі – і тепер, час відпочинку!", – йдеться в підписі до відео Ешлі.
Зірка мала на увазі похід, який вона 2дні тому здійснила з друзями в горах Катскілл (The Ashram) біля Нью-Йорку.
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