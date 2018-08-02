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Ешлі Грем показала пишні форми у білизні: спокусливе фото

1493 Читать новость на русском
Ешлі Грем
Ешлі Грем / Фото з Іnstagram

Одна з найвідоміших plus size моделей Ешлі Грем знову потішила шанувальників новим пікантним знімком в Instagram.

30-річна Ешлі не соромиться демонструвати свою пишну фігуру і у такий спосіб закликає любити своє тіло.

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Грем опублікувала в Instagram фото в чорному комплекті білизна. На кадрі модель лежить на шкіряному дивані, а її обличчя прикрашає насичений макіяж.

"Літня мантра для вас: носити якомога менше одягу, наскільки це можливо", – підписала знімок Ешлі.

Теги: LifeStyle Мода Ешлі Грем
Джерело: 24 Канал
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