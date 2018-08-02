Ешлі Грем показала пишні форми у білизні: спокусливе фото

Одна з найвідоміших plus size моделей Ешлі Грем знову потішила шанувальників новим пікантним знімком в Instagram.

30-річна Ешлі не соромиться демонструвати свою пишну фігуру і у такий спосіб закликає любити своє тіло.

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Грем опублікувала в Instagram фото в чорному комплекті білизна. На кадрі модель лежить на шкіряному дивані, а її обличчя прикрашає насичений макіяж.

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 31 Лип 2018 р. о 5:00 PDT

"Літня мантра для вас: носити якомога менше одягу, наскільки це можливо", – підписала знімок Ешлі.