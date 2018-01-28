Ешлі Грем показала пишні сідниці на пляжі в стильному купальнику: фото
23:02, 28 січня 1453 Читать новость на русском
Супермодель Ешлі Грем вкотре знялась для лінійки купальників "Swimsuits For All" та похизувалась розкішними пишними формами у нових світлинах.
Відповідні фото з'явились на сторінці Ешлі в Instagram.
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Plus-size модель позувала у новому фотосеті на пляжі Санта-Моніки в Каліфорнії, США. Зірка опублікувала пару світлин та відеоролик, де вона у білосніжному купальнику демонструє фігуру, зокрема пишні сідниці.
Джерело: 24 Канал
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