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УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ешлі Грем показала пишні сідниці на пляжі в стильному купальнику: фото

23:02, 28 січня 1453 Читать новость на русском
Ешлі Грем
Ешлі Грем / Фото з відкритих джерел

Супермодель Ешлі Грем вкотре знялась для лінійки купальників "Swimsuits For All" та похизувалась розкішними пишними формами у нових світлинах.

Відповідні фото з'явились на сторінці Ешлі в Instagram.

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Plus-size модель позувала у новому фотосеті на пляжі Санта-Моніки в Каліфорнії, США. Зірка опублікувала пару світлин та відеоролик, де вона у білосніжному купальнику демонструє фігуру, зокрема пишні сідниці.

Теги: LifeStyle Мода Ешлі Грем
Джерело: 24 Канал
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