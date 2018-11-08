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      Ешлі Грем посвітила пишними оголеними сідницями у провокативній зйомці: фото

      98 Читать новость на русском
      Ешлі Грем і Палома Ельсессер
      Ешлі Грем і Палома Ельсессер / V Magazine

      Популярні пишнотілі моделі Ешлі Грем і Палома Ельсессер знялися у відвертій фотосесії для журналу V Magazine.

      Найпровокативніші знімки з фотосесії Грем опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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      Моделі приміряли образи у стилі 80-х: різнокольорові куртки, боді з яскравими рукавичками і контрастними аксесуарами.

      Найвідвертішим став знімок, на якому Ешлі і Палома позують у мереживних панчохах і пуховиках з хустками Versace. З-під верхнього одягу визирають голі сідниці plus-size моделей.

      ​Ешлі Грем і Палома Ельсессер для V Magazine

      ​Ешлі Грем і Палома Ельсессер для V Magazine

      На другому знімку Ешлі позує у класичному образі – тренчкот з аксесуарами. Проте акцентом на фото стали руки Паломи у зелених рукавицях, які прикривають пишні груди зірки, а також яскравий макіяж Грем.

      ​Ешлі Грем для V Magazine
      ​Ешлі Грем для V Magazine

      ​Ешлі Грем і Палома Ельсессер для V Magazine
      ​Ешлі Грем і Палома Ельсессер для V Magazine

      ​Ешлі Грем і Палома Ельсессер для V Magazine
      Ешлі Грем і Палома Ельсессер для V Magazine

      Теги: LifeStyle Мода Ешлі Грем Еротика
      Джерело: 24 канал
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