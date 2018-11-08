Ешлі Грем посвітила пишними оголеними сідницями у провокативній зйомці: фото
Популярні пишнотілі моделі Ешлі Грем і Палома Ельсессер знялися у відвертій фотосесії для журналу V Magazine.
Найпровокативніші знімки з фотосесії Грем опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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Моделі приміряли образи у стилі 80-х: різнокольорові куртки, боді з яскравими рукавичками і контрастними аксесуарами.
Найвідвертішим став знімок, на якому Ешлі і Палома позують у мереживних панчохах і пуховиках з хустками Versace. З-під верхнього одягу визирають голі сідниці plus-size моделей.
Ешлі Грем і Палома Ельсессер для V Magazine
На другому знімку Ешлі позує у класичному образі – тренчкот з аксесуарами. Проте акцентом на фото стали руки Паломи у зелених рукавицях, які прикривають пишні груди зірки, а також яскравий макіяж Грем.
Ешлі Грем для V Magazine
Ешлі Грем і Палома Ельсессер для V Magazine
Ешлі Грем і Палома Ельсессер для V Magazine