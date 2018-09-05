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Ешлі Грем показала кумедне закулісся сексуальної зйомки: відео

389 Читать новость на русском
Ешлі Грем
Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham

Пишнотіла модель Ешлі Грем часто стає зіркою реклами купальників Sports Illustrated, де оголюює груди та демонструє пікантні частини тіла. Зірка вирішила показати, як насправді відбуваються еротичні відеозйомки для марки одягу.

Кумедний відеоролик plus-size модель опублікувала у своєму Instagram. Він починається "зловісним" сміхом Ешлі, після чого йде нарізка смішних кадрів. У них вона приміряє різні купальники та хизується апетитними формами тіла, піднімаючи свої груди та пританцьовуючи у крихітних бікіні.

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Під час сексуальних відеозйомок трапляється все – від невдалих поривів вітру до прохолодних бризків води на морському узбережжі. А втім, зірка не забуває жартувати над собою та швидко справлятись з несподіваними ситуаціями. Дотепне відео переглянуло вже близько мільйона користувачів.

 

А ось так зірка подіумів Ешлі Грем позує для Sports Illustrated у "серйозному" та дуже гарячому відеоролику.

 

 

Теги: LifeStyle Мода Ешлі Грем Еротика
Джерело: 24 Канал
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