Эскалатор на дарницком вокзале передает привет "брату" с центрального жд: реформа действует?

Дарницкий эскалатор сообщает, что реформа "Укрзализныци" "діє та триває", даже несмотря на практическое отсутствие каких-либо результатов. Зачем что-то чинить, если можно забором оградить и табличку повесить: "Сами виноваты".

Убожество наших инфраструктурных ведомств, которые не в состоянии ни починить старое, ни построить ничего нового – фактически достигло своего апогея. Созданные в СССР метро, эскалаторы, трамваи, светофоры, мосты, подземные переходы, лифты и водопроводные трубы – все это с годами разрушается и приходит в негодность. И ничего нового взамен нет. И дело тут не в безденежье, и даже не в коррупции, а в параличе развития.

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Было бы смешно, если бы не было так грустно. И страшно. Что, если завтра случится какая-нибудь техногенная катастрофа. Дамбу прорвет. Мост развалится. Метро провалится. Не дай бог такое, конечно. Но ведь если не могут починить даже самые простые вещи, что можно сказать о сложных. Пишут, что специалистов, умеющих поддерживать все это добро – практически не осталось. Все уехали. Так а нам что делать теперь? Песни петь? Или самим чинить? "Душой страну мы любим, но водопровод починить не можем, вы уж не обессудьте. Так что дальше как-нибудь сами."

Сами – это как? Есть ведь предел самостоятельности. К чему тогда весь этот цирк с муниципалитетами, госведомствами, ЖЕКами, выборами в конце концов.

Неужели не очевидно, что современное государство – это не про ура-патриотизм на фоне разваливающейся инфраструктуры, а про обеспечение и поддержание порядка в отношениях между своими гражданами, опирающегося на правила. А налоги – это не про узаконенное крышевание лохов, а про средства на исполнение государством его функций. Где в многолетней истории с эскалаторами есть выполнение функций государства?

Скажете, что починить эскалатор невозможно, потому что последний специалист, умеющий это делать, уехал на заработки в Италию. Так купите новый. Нет денег? Продайте тепловоз. Но сделайте что-нибудь, а не сидите в овощном оцепенении. Двигайтесь. Чините, меняйте, ищите варианты решений. Тут уже даже не голос разума должен работать, а рефлекс самосохранения.

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