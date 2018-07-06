Эскалатор на киевском жд вокзале может починить только Илон Маск

Вы будете смеяться, но замена эскалатора на Центральном вокзале в Киеве откладывается на неопределенное время из-за обжалования тендера Крюковским вагоностроительным заводом. Произошло это событие менее двух недель назад, о чем скромно на своем сайте сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Я считаю, что тут может помочь только Илон Маск. И никто другой. Но нужно его как-то заманить в Украину. Сделать это сложно, но возможно – если грамотно выстроить многоходовку, в результате которой Маск, поверив раз – быстро увязнет по уши в наших украинских реалиях надолго, если не навсегда. Еще и на поток какой-нибудь подсядет.

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Сценарий такой:

Илон Маск заочно принимает предложение Петра Порошенко возглавить Национальную комиссию, которая будет осуществлять государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. АП высылает за ним самолет и Маска привозят в Борисполь. Каравай, песни возле трапа – все как положено. Кортежем – в Хилтон. А там – гала-концерт "Ліга зірок". Песни про космос опять-таки. Сердючка. На концерте – ПАП, Юля, Гриценко, Аваков, Гройсман, Ляшко. Куча селфи, весь фейсбук на ушах. После концерта – банкет. На банкете за столом рядом с Маском случайно – губернатор Полтавской области. Который весь вечер что-то шепчет ему на ухо. Под конец, Гройсман поднимает тост, в котором сообщает о своем искреннем желании улететь на Марс. Все расходятся в радостном предвкушении перемен.

На второй день пить начинают прямо с утра. В 12 дня Маск объявляет о своем решении построить завод по производству автомобилей Tesla в Полтавской области. И в состоянии абсолютного счастья, отбывает назад в Калифорнию, весь полет обсуждая со своими топ-менеджерами внезапно свалившиеся на голову перспективы.

Но как говорится – кто с нами свяжется, тот здесь и потеряет.

Завод построят, но запустить не смогут. Как вы уже знаете, топ-менеджеров, возглавивших филиал в Украине и прилетевших в связи с этим на его открытие – прямо с аэропорта отправят в отечественное лечебно-профилактическое учреждение на процедуру сдачи крови и флюорографии, с целью получения справки о том, что не больны хроническим алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией и инфекционными заболеваниями. И там им также сообщат, что принять их не могут, потому что у них нет с собой копий паспортов, переведенных на украинский язык и заверенных нотариусом. И что кроме анализов на гепатит и прочие инфекции, еще нужны справки о несудимости, дипломы, подтвержденные министерством образования и прочее.

За время, потраченное на подготовку документов, истечет разрешенный срок пребывания в стране (90 дней) и западный топ-менеджмент полным составом покинет страну. Завод Tesla, в свою очередь, первым письмом получит штраф ДФС за неуплату налогов, поскольку часть вложенного капитала может становится объектом уплаты налога еще до того, как завод начнет приносить доходы и прибыль (привет НнВК!). И вообще – сделка по аренде земли, на которой построен завод, признается незаконной в связи с тем, что земля под объектом строительства – задним числом переоформлена на другое юридическое лицо.

Маск срочно вылетает в Киев. Но ни каравая, ни песен возле трапа уже нет. Вместо этого есть сложные лица пограничников и долгие расспросы о целях визита. И когда Маск уже в кондиции, его везут на Центральный ЖД вокзал и показывают неработающий эскалатор. А потом, за шторкой 12 кассы, обслуживающей пассажиров, купивших билеты онлайн, начинаются напряженные переговоры, которые длятся до глубокой ночи.

В результате, рано утром, Tesla переписывает свой бизнес на Авакова, Маск садится на потоки, Украина получает завод, Укрзализниця – работающий эскалатор, а Гройсман летит на Марс.

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