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Ескалатор в київському метро "зажував" 5-річного хлопчика

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Ескалатор в київському метро
Ескалатор в київському метро "зажував" 5-річного хлопчика / pravda.ru

У середу, 23 травня, в київському метро на станції "Печерська" травмувалася 5-річна дитина. Мама не тримала малюка за руку, коли він сидів на ескалаторі, пальці дитини потрапили між ступенями і балюстрадою.

Про це повідомило КО "Київський метрополітен" у Facebook.

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Про характер травми поки нічого невідомо.

Після цієї страшної аварії київський метрополітет просить батьків стежити за дітьми під час поїздки в метро.

Тримайте дітей за руку, а зовсім маленьких на руках! Не заступайте за обмежувальну лінію! Тримайтесь за поручень! Не бігайте по ескалатору та не сідайте на його східці,
– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві на станції метро "Лівобережна" сталась масштабна пожежа. Станцію зачинено на вхід та вихід через те, що на ній виявили задимлення. Очевидці розповідають, що бачили "це незначне задимлення" із сусідніх станцій.

Теги: Новини України метро Новини Києва Діти Жертви
Джерело: 24 Канал
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