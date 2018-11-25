Ескалація конфлікту в Азовському морі: чому Росії варто занепокоїтися

Екіпаж українського буксиру "Яни Капу", який зранку 25 листопада взяв на таран російський прикордонний корабель, перебуває у повній бойовій готовності та очікує ймовірної висадки російського десанту на борт. "Яни Капу", а також військові катери, що його супроводжують, досі не прибули у порт Маріуполя.

Буксир та два катери "Бердянськ" та "Нікополь" здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. Проте на зустріч українським суднам поблизу Керченської протоки вийшло чотири російських прикордонні кораблі. Росіяни заявили, що українські судна зайшли у територіальні води Росії – один з їх кораблів пішов на таран з нашим буксиром.

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Не дивно, що російські моряки занервували, адже "Бердянськ" – це найкращий військовий катер флоту Збройних сил України, оснащений гарматою ЗТМ-1, яка здатна вести вогонь на відстані чотирьох кілометрів.



Артилерійний катер "Бердянськ"

В результаті інциденту пошкоджено головний двигун українського корабля, обшивку та леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик. Диспетчерська служба окупантів відмовляється забезпечити право свободи судноплавства, гарантоване міжнародними угодами.

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Російська Федерація вкотре продемонструвала свою агресивну сутність та повне нехтування нормами міжнародного права. Кораблі України продовжують виконання завдань із дотриманням усіх міжнародних норм.



Українські кораблі приведені в бойову готовність

Українські прикордонники попередили росіян про намір здійснити перехід кораблів заздалегідь. Зробили вони це відповідно до всіх міжнародних норм, ескалацію конфлікту провокує саме Росія.

Росія намагається показати, що вона повністю контролює ситуацію, що Україна ніколи не зможе розраховувати на вільний прохід суден в порти на Азовському морі. Це достатньо зрозумілі силові сигнали. Це продовження збройної агресії, яку Росія веде проти України, на різних театрах військових дій,

– прокоментував голова правління "Майдану закордонних справ" Богдан Яременко

В українському МЗС заявили, що росіяни перетнули межу. Це вже не перша провокація в Азовському морі: у вересні 2018 року російське судно "Мангуст" здійснювало небезпечні маневри поблизу українського катера морської охорони.

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Росіяни затримують українських рибалок, блокують торговельні судна, які прямують у порти Маріуполя та Бердянська й стягують в Азовські води військові кораблі: лише за листопад 2018 року їх прибуло вісім.



У Росії покладають усю відповідальність за ситуацію в Азові на Україну

Щоб захиститися, Україна почала створювати військово-морську базу в Бердянську. Туди вже перекинули нові катери "Гюрза М", "Кременчук" та "Лубни". Десантно-штурмовий катер "Кентавр" спустили на воду у вересні. На захист Азову можуть стати й два кораблі типу "Айленд", яких передали Україні Сполучені Штати Америки – це ще більше рознервувало росіян.

Вони шукають спосіб реагування на той факт, що Україна почала щось робити для захисту своїх інтересів в Азовському морі. Після кількох місяців безпорадного мовчання Україна робить не лише якісь заяви, не лише намагається привернути увагу світової спільноти, але й розширила свою військово-морську присутність,

– переконаний Яременко.

Тим часом, українські катери так і не прибули до Маріуполя. Росіяни заблокували прохід під Керченським мостом: притягнули суховантажне судно й кажуть, що воно нібито сіло на мілину, хоча катери берегової охорони Росії пропускають. Зараз біля Керченського мосту шість російських катерів та два кораблі. Екіпаж українських суден у бойовій готовності і готові до можливої висадки російського десанту.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя.

Згодом стало відомо про те, що РФ заблокувала рух для суден через Керченську протоку. Також відомо, що російські військові гвинтокрили супроводжують українські судна. Окрім цього, окупанти підняли в небо винищувачі. Своєю чергою, в Україні повідомили, що екіпажі бронекатерів перебувають у повній готовності та готові до висадки російського десанту.