Ескалація між США та Росією в Сирії може стати для Туреччини фатальною, – Focus

Війна у Сирії, яку тепер можна назвати опосередкованим конфліктом між США і Росією, за останні місяці значно загострилася. У неї втягнені ще декілька країн, зокрема і Туреччина, президент якої переслідує чітку мету в регіоні – Реджеп Ердоган хоче перемогти повстанське угруповання "Загони народної самооборони" (YPG).Однак для цього йому не обійтися без підтримки глави Кремля Володимира Путіна.

Про це пише журналістка Focus Лаура Гайда, зазначаючи, що для турецького лідера щодо Сирії назріває "незручна дилема".

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З одного боку, Туреччина є членом НАТО, тобто формальним союзником США. Якщо криза між Трампом і Путіним в сирійському конфлікті продовжуватиме загострюватися, це може мати "фатальні наслідки" для турецького президента.

Йому (Ердогану – "24") доведеться остаточно зробити вибір на користь однієї зі сторін, що призведе до обмеження його впливу в Сирії або ж у Європі,

– пояснює автор статті.

Гайда нагадує, що на початку року Туреччина провела військову операцію в Сирії під назвою "Оливкова гілка", в результаті якої турецькі війська, ймовірно за допомогою Москви, зайняли курдський бастіон Афрін. А щоб зберегти свою перемогу над сирійськими повстанцями, Ердогану доведеться стати на сторону Путіна та одночасно на сторону Асада. Однак це завдасть шкоди відносинам зі США і ЄС, йдеться у публікації.

"У випадку прямої конфронтації між США і Росією партнери по НАТО могли б вимагати від Туреччини зайняти прозахідну позицію, що означає для Ердогана зречення від Путіна (...). Зрозуміло, що конфлікту з Москвою бажано уникнути, і глава Кремля повинен сісти за стіл переговорів. Однак уряд Німеччини дотримується думки, що довгострокове вирішення сирійського конфлікту можливе лише без Асада. Така точка зору, ймовірно, не сподобається ні Москві, ні Анкарі", – робить висновок німецька журналістка.

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Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франція здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на хімічну атаку урядовими силами Башара Асада. У результаті було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Загиблих внаслідок операції немає, проте троє осіб отримали осколкові поранення.



Додамо, що Німеччина відмовилась брати участь у військовій кампанії своїх західних партнерів у Сирії, а Туреччина підтримала спільний ракетний удар Штатів та їхніх союзників.