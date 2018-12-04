Ескалація на Азові: Росію можуть покарати блокадою її кораблів в інших морях

У Держдепі США вважають, що країни Заходу мають обговорити можливість блокування російських суден на їх шляху із Азовського моря.

Про це заявив заступник помічника держсекретаря США з питань Європи й Євразії Джордж Кент, інформує "Громадське".

Читайте також: "Це сигнал для Росії": у НАТО розповіли про наслідки агресії Кремля та кораблі в Чорному морі

За його словами, між міністрами закордонних справ країн НАТО мають пройти дискусії щодо нових санкцій проти РФ та безпеки в Чорному морі.

Але можу послатися на німецьких політиків, що західні країни мали б оговорити можливість блокування російських кораблів в інших морях. Це слушна ідея,

– зазначив Кент.

Він також натякнув на те, що існує механізм, за допомогою якого у санкційний список можуть порапити імена винуватців атаки на українські судна.

Додамо, що раніше Кент заявив, що Україна має повне право вважати арештованих у РФ військових моряків військовополоненими.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.