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      Ескалація на Азові: Росію можуть покарати блокадою її кораблів в інших морях

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      Російським кораблям можуть заблокувати вихід у інші моря
      Російським кораблям можуть заблокувати вихід у інші моря / Ілюстративне фото

      У Держдепі США вважають, що країни Заходу мають обговорити можливість блокування російських суден на їх шляху із Азовського моря.

      Про це заявив заступник помічника держсекретаря США з питань Європи й Євразії Джордж Кент, інформує "Громадське".

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      За його словами, між міністрами закордонних справ країн НАТО мають пройти дискусії щодо нових санкцій проти РФ та безпеки в Чорному морі.

      Але можу послатися на німецьких політиків, що західні країни мали б оговорити можливість блокування російських кораблів в інших морях. Це слушна ідея,
      – зазначив Кент.

      Він також натякнув на те, що існує механізм, за допомогою якого у санкційний список можуть порапити імена винуватців атаки на українські судна.

      Додамо, що раніше Кент заявив, що Україна має повне право вважати арештованих у РФ військових моряків військовополоненими.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Санкції Новини політики Водний транспорт Новини Росії Новини США
      Джерело: 24 Канал
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