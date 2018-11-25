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      Ескалація в Азовському морі: експерт розповів про наслідки агресії Росії

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      Експерт розповів про наслідки для України у разі ескалації в Азовському морі
      Експерт розповів про наслідки для України у разі ескалації в Азовському морі / Фото з відкритих джерел

      Міжнародне право в жодному випадку не дозволяє здійснювати агресію проти іншого судна. Україна має бути готовою до ескалації конфлікту – їй необхідна "запасна" транспортна мережа із базами НАТО чи США.

      Про це розповів військовий експерт, редактор War and World Леонід Грушевий в коментарі 24 каналу.

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      Експерт наголошує, що міжнародне морське право дозволяє тимчасово оголосити район закритим для певних дій – до прикладу, учбових пусків ракет. Однак це не може бути приводом для здійснення будь-якої відкритої агресії.

      Право таранити інше судно такі норми не дозволяють в будь-якому разі. Тому реагувати на це треба відповідно - фіксувати порушення і подавати в суди на компенсацію матеріальних збитків, – наголошує Грушевий.

      При цьому експерт зазначає, що Україні варто стриматись від активних дій – Росія може очікувати на провокації. У РФ намагатимуться використати цей скандал у власних політичних цілях.

      Україні політично невигідний стан затухання конфлікту, бо світ де-факто може сприйняти його за замирення. Світ турбують "гарячі" конфлікти і геть не турбують "сплячі", – розповів він.

      Разом з тим, Грушевий вважає, що знайти привід для закриття протоки – легко. Навряд у Кремлі захочуть пояснювати свої дії військовою необхідність – це може спровокувати нові санкції.

      Саме тому російський корабель "штовхається", а не стріляє. Вони нас з наших кораблів в Криму, фактично, виштовхали, тож, цей метод, в їхніх очах, є цілком дієвим. Власне, "штовхатися" в морі з ворогом вони звикли з часів СРСР,
      – пояснює експерт.

      За його словами, в подальшому економічному та політичному погіршенні ситуації навколо Керченської протоки з боку Росії немає сумнівів. Тому Україна повинна мати "запасний варіант" транспортної мережі на випадок ескалації конфлікту.

      "Мова про те, що треба терміново готувати інші діючі порти для переорієнтації товарних потоків. А для їхнього прикриття створювати там бази НАТО чи США. Атакувати чи блокувати такі порти Росія навряд чи наважиться", – наголосив Грушевий.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя попри агресивні провокації російських прикордонників.

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Новини політики Новини Росії Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
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