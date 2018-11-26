Ескалація в Азові: з'явилось відео з капітаном судна РФ, яке обстріляло українські кораблі

У мережі оприлюднили відео із капітаном російського судна "Ізумруд" Андрієм Шипіциним. Саме із цього корабля вівся вогонь по українських суднах біля Керченської протоки 25 листопада.

Відео, на якому видно Шипіцина та його корабель розмістив у Twitter користувач під ніком Askai.

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На кадрах, датованих 28 травня 2017 року, Шипіцин проводить екскурсію журналісту одного з прокремлівських ЗМІ по своєму кораблю. Той, своєю чергою, всіляко розхвалює капітана і його судно.

Відповідні кадри можна побачити на 9 хвилині ролика.

Додамо, що саме із російського судна "Ізумруд" військові РФ вели вогонь по українських кораблях в азовському морі.

У мережі показали відео із капітаном російського "Ізумруда":

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.



У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання має розглянути Верховна Рада на екстренному засіданні 26 листопада.