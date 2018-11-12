Ескалація в Азовському морі: чи можуть США допомогти Україні

Останні події вказують на те, що агресія Росії в Україні може перекинутися і на Азовське море. Протистояння в Азовському морі спровокувало будівництво російського мосту, який з'єднує окупований Крим та материкову територію Росії.

Про це пише американська аналітично-розвідувальна агенція Stratfor.

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Так, автори матеріалу зазначають, що напруга зросла в результаті обмеження руху українських кораблів з боку Москви. Ескалація конфлікту може мати серйозні наслідки.

Агенція зазначає, що позиції Росії в регіоні поблизу Чорного моря значно сильніші, ніж українські. За її даними, у ВМС України є лише 66 бойових допоміжних суден та 11 тисяч солдатів. Водночас російський Чорноморський флот в окупованому Севастополі нараховує понад 2800 суден і 25 тисяч моряків.

Окрім того, наголошують автори, що в середньому українські кораблі слабші, ніж їхні російські вороги. Хоч Росія не має постійної присутності в Азовському морі, однак, зараз в акваторії перебуває 40 її військових кораблів. До того ж вона легко може перекинути необхідні сили з окупованого Криму.

Відтак допомога США буде критично важливою для України у завданні вистояти в Азовському морі. Однак, на думку авторів, в короткостроковій перспективі США не мають реалістичних можливостей допомогти українському флоту.

Однак Вашингтон з Брюсселем можуть потенційно допомогти Києву скоротити втрати від російської агресії. Радикальніша допомога від США, як от військові кораблі, може поглибити конфлікт.

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Stratfor зауважує, що разом із зростанням російської загрози на Сході України зростає стає вірогіднішим і початок війни між Києвом і Москвою в Азовському морі. При цьому російське блокування кораблів в акваторії може вилитися також в загострення конфлікту між Росією і Заходом. Відтак Вашингтон обміркує свої можливі рішучі дії на боці Києва.

Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Відповідно до документу, у разі загострення санкції проти Росії посиляться. Крім того, у Європарламенті наголошують на необхідності призначення спеціального представника ЄС з питань Криму та Донбасу, а також вважають, що будівництво Кримського мосту було незаконним.