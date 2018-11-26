Ескалація в Азовському морі: один із захоплених українських моряків перебуває у критичному стані

Один із захоплених РФ українських моряків перебуває у критичному стані, ще троє – важко поранені.

Відповідну заяву зробив представник України в ООН Володимир Єльченко під час засідання Ради Безпеки ООН.

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Після обстрілу "Бердянська" та "Нікополя" українські судна були змушені зупинитися і їх захопив спецназ ФСБ. 6 українських моряків були поранені, троє з них – важко поранені. Відповідно до останніх даних, одна людина — в критичному стані,

– наголосив Єльченко.

Також зі слів російської омбудсвумен Тетяни Москалькової відомо, що решту українських моряків, які не отримали поранень, не перебувають у місцях позбавлення волі Криму.

"Ніхто з затриманих українців не знаходиться зараз у СІЗО чи інших місцях обмеження волі", – заявила Москалькова в коментарі "Громадському".

Додамо, що під час засідання Верховної Ради міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що захоплених українських моряків треба вважати військовополоненими.

Раніше у мережі з'явився список із захопленими РФ українськими моряками поблизу Керченської протоки.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.



У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання має розглянути Верховна Рада на екстренному засіданні 26 листопада.