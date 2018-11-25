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      Ескалація в Азовському морі: Росія перекрила протоку через наближення українських кораблів

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      Росія перекрила Керченську протоку через наближення українських кораблів
      Росія перекрила Керченську протоку через наближення українських кораблів / Фото з відкритих джерел

      Три кораблі ВМС України, здійснюючи плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря, підійшли до Керченської протоки. Однак росіяни її перекрили.

      Про це повідомляє Український мілітарний портал.

      Читайте також: Агресія Росії в Азовському морі: Україна готує нову відповідь

      Так, у відповідь на наближення українських кораблів росіяни закрили протоку для проходу цивільних суден.

      Водночас ТАСС із посиланням на джерело в транспортній сфері південного федерального округу підтверджує, що прохід через Керченську протоку 25 листопада справді заборонили для цивільних суден. Росіяни заявляють, що «бояться провокацій» через прихід до протоки трьох українських військових кораблів.

      Азовське море кораблі
      Українські кораблі в Азовському морі/ Джерело: mil.in.ua

      Азовське Море Агресія Росії
      Українські кораблі підійшли до Керченської протоки/ Джерело: mil.in.ua

      У Росії в діях українських кораблів побачили "явну непокору вимогам". Джерело також стверджує, що кораблі відключили всі засоби виявлення.

      Їх не видно, в центр контролю руху суден інформацію вони не надають,
      – цитує слова співрозмовника роійське видання.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових.  При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя попри агресивні провокації російських прикордонників.

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини політики Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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