Ескалація в Азовському морі: Росія супроводжує українські кораблі бойовими вертольотами

Росія залучила ударні вертольоти Збройних Сил до супроводу катерів Військово-морських сил України. При цьому українські кораблі вже третю годину чекають проходу Керченською протокою – її перекрила Росія.

Про це повідомляє прес-центр ВМС ЗСУ в Facebook.

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Так, близько першої години дня ВМС ЗСУ зафіксували два ударні вертольоти збройних сил Росії Ка-52.

У відомстві зазначають, що вони взяли бойовий курс із захватом на супроводження бортовими системами управління зброєю українських військових катерів. У ВМС додали, що українські кораблі вже третю годину чекають проходу Керченською протокою.

О 13:42 за інформацією Керчтрафікконтролю на проході мосту перекрито рух в обидві сторони в зв’язку з посадкою на мілину танкера перед мостом зі сторони Азовського моря, рух протокою закритий в обидві сторони,

– зазначають у ВМС ЗСУ.

За даними відомства, ця інформація поки що не підтверджується міжнародною системою контролю судноплавства.

Окрім того, командування ВМС ЗС України наголошує, що диспетчери російських портів Керч та Кавказ у неділю, 25 листопада, зранку не відповідали на виклики кораблів українських ВМС.

При цьому зазначається, що раніше 25 листопада зафіксували переговори диспетчера порту Керч "БЕРЕГ-23" з мпк ЧФ РФ "Суздалець" щодо виявлення кораблів ВМС ЗС України.

"У той же час на виклики кораблів українських ВМС диспетчери портів Керч та Кавказ не відповідали. Прикордонні кораблі РФ продовжують супроводження українських військових кораблів на небезпечній відстані", – мовиться у повідомленні.