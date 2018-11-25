Ескалація в Азовському морі: українські кораблі приведені в бойову готовність

Екіпажі українських бронекатерів перебувають у повній бойовій готовності. Вони готові до ймовірної висадки російських десантників.

Про це заявив командувач ВМС України Ігор Воронченко у коментарі "Радіо Свобода".

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Наші екіпажі бронекатерів перебувають в бойовій готовності і готові до можливої висадки десанту,

– наголосив він.

Окрім цього, Воронченко зазначив, що поки не може спрогнозувати, коли українські кораблі зможуть перетнути Керченську протоку.

Також командувач українських ВМС додав, що Росія в Азовському морі використовує таку ж стратегію, як у 2014 році під час вторгнення у Крим.

"Вони діють так, як діяли в 2014 році в бухті Донузлав у Криму, коли топили свої російські кораблі, і наші кораблі не могли пройти. Станом на зараз ні з правого, ні з лівого боку ми пройти не можемо", – пояснив ситуацію Воронченко.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя.