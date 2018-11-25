Ескалація в Азовському морі: в Росії повідомили про повернення українських кораблів у Бердянськ
РосЗМІ повідомляють про те, що три українські судна, які 25 листопада кораблі РФ атакували в Азовському морі, повертаються у Бердянськ.
Про це пише "Интерфакс", посилаючись на повідомлення ФСБ РФ.
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Три судна ВМС України які, раніше вийшли з Бердянська в сторону Керченської протоки, тримають зворотний курс і повертаються до Бердянська,
– повідомили у російському силовому відомстві.
У ФСБ також заявили, що російські спецслужби нібито мають у своєму розпорядженні докази підготовки Києвом провокації в акваторії Чорного моря.
Наразі в ВМС ЗСУ не повідомляють про повернення українських суден.
Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.
Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.
Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.
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