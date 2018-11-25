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      Ескалація в Азовському морі: в Росії повідомили про повернення українських кораблів у Бердянськ

      1790 Читать новость на русском
      Ескалація в Азовському морі
      Ескалація в Азовському морі / скрін із відео

      РосЗМІ повідомляють про те, що три українські судна, які 25 листопада кораблі РФ атакували в Азовському морі, повертаються у Бердянськ.

      Про це пише "Интерфакс", посилаючись на повідомлення ФСБ РФ.

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      Три судна ВМС України які, раніше вийшли з Бердянська в сторону Керченської протоки, тримають зворотний курс і повертаються до Бердянська,
      – повідомили у російському силовому відомстві.

      У ФСБ також заявили, що російські спецслужби нібито мають у своєму розпорядженні докази підготовки Києвом провокації в акваторії Чорного моря. 

      Наразі в ВМС ЗСУ не повідомляють про повернення українських суден.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини Росії Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
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