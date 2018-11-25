Ескалація в Азовському морі: в Європарламенті зробили заяву

Німецька політик і член Європейського парламенту Ребекка Гармс прокоментувала ситуацію в Азовському морі.

Про це вона написала у своєму Twitter.

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"Ескалації в Азовському морі – це серйозно і вимагає більше вашої уваги", – написала політик про зіткнення між українським і російським кораблями вранці 25 листопада.