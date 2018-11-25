Ескалація в Азовському морі: в Європарламенті зробили заяву
Німецька політик і член Європейського парламенту Ребекка Гармс прокоментувала ситуацію в Азовському морі.
Про це вона написала у своєму Twitter.
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"Ескалації в Азовському морі – це серйозно і вимагає більше вашої уваги", – написала політик про зіткнення між українським і російським кораблями вранці 25 листопада.
Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм
Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.
Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя.