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      Ескалація в Азовському морі: в Європарламенті зробили заяву

      316 Читать новость на русском
      Ребекка Гармс
      Ребекка Гармс / apostrophe.ua

      Німецька політик і член Європейського парламенту Ребекка Гармс прокоментувала ситуацію в Азовському морі.

      Про це вона написала у своєму Twitter.

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      "Ескалації в Азовському морі – це серйозно і вимагає більше вашої уваги", – написала політик про зіткнення між українським і російським кораблями вранці 25 листопада.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя.

      Теги: Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини України Новини політики Європарламент
      Джерело: 24 Канал
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