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      Ескалація в Азовському морі: з'явилось фото корабля ВМФ РФ, який перекрив Керченську протоку

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      Російський корабель заблокував Керченську протоку
      Російський корабель заблокував Керченську протоку / kerchinfo

      У мережі оприлюднили знімок російського корабля, який перекрив прохід під Кримським мостом для українських суден.

      Відповідне фото оприлюднила низка проросійських ЗМІ на окупованому півострові.

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      На ньому видно, як прохід під арками Кримського мосту заблокувало російське судно, ставши поперек протоки.

      На знімок вже відреагували у ВМС ЗСУ.

      Історія чорноморського флоту у Севастополі та 2014 року повторюється. Затопимо кораблі, не дамо змоги пройти, посилаючись на невідоме судно у протоці. Висновки робіть самі,
      – зазначили у прес-службі Збройних Сил.

      Додамо, що три кораблі ВМС України, здійснюючи плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря, підійшли до Керченської протоки. Однак росіяни її перекрили: у відповідь на наближення українських кораблів росіяни закрили протоку для проходу цивільних суден.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя попри агресивні провокації російських прикордонників.

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Збройні Сили України Україна – Росія Новини Росії Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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