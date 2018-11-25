Ескалація в Азовському морі: з'явилось фото корабля ВМФ РФ, який перекрив Керченську протоку

Відповідне фото оприлюднила низка проросійських ЗМІ на окупованому півострові.

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На ньому видно, як прохід під арками Кримського мосту заблокувало російське судно, ставши поперек протоки.

На знімок вже відреагували у ВМС ЗСУ.

Історія чорноморського флоту у Севастополі та 2014 року повторюється. Затопимо кораблі, не дамо змоги пройти, посилаючись на невідоме судно у протоці. Висновки робіть самі,

– зазначили у прес-службі Збройних Сил.

Додамо, що три кораблі ВМС України, здійснюючи плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря, підійшли до Керченської протоки. Однак росіяни її перекрили: у відповідь на наближення українських кораблів росіяни закрили протоку для проходу цивільних суден.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя попри агресивні провокації російських прикордонників.