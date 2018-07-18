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Если ли перспектива у смешанных единоборств в Украине?

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Если ли перспектива у смешанных единоборств в Украине?

Вице-президент лиги WWFC Денис Перч о турнирах UFC в Украине.

На заре зарождения в 2013 году Лига смешанных единоборств World Warriors Fighting Championship (WWFC) взяла четкий курс на опыт ведущих мировых промоушенов. На момент создания никто не обещал организаторам светлое будущее, славу и финансовую прибыль. Но буквально через пару лет (в 2017 году) Лига стала перспективной и успешной организацией и в Украине и Европе. Сейчас она обратила на себя внимание лучшего мирового промоушена – UFC.

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UFC и WWFС: в чем интерес?

Буквально пару дней назад вице-президент WWFC Денис Перч вернулся из Лас-Вегаса, куда был приглашен UFC не только на крупномасштабный турнир, но и для переговоров о перспективах и будущем ММА в Украине. Перч поделился результатами встречи, которые будут интересны и спортсменам, и фанатам этого зрелищного вида спорта.

Дана Уайт – президент UFC, а также менеджер промоушена отметили высокий уровень проведения турниров в Украине.

"UFC интересно два направления – это масштабирование за счет поглощения других промоушенов, а другое направление – талантливые бойцы, которые могут выступать от UFC", – говорит Денис.

То есть получается, что UFC потенциально заинтересованы в покупке Лиги World Warriors Fighting Championship. Но вице-президент понимает, что им есть куда развиваться, а значит и повышать свою цену. Поэтому на данном этапе руководство планирует развивать лигу самостоятельно.

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Денис Перч познакомился со многими известными спортсменами и обещает, что предстоящие турниры ММА в Украине посетит Тони Фергюсон – бывший временный чемпион и, конечно же, президент UFC Дана Уайт.

Украинские спортсмены в UFC

Денис Перч провел переговоры об участии украинских бойцов в турнирах UFC. Вице-президент озвучил три имени – Сергей Спивак, Светлана Гоцик и Сергей Гузев. Что касается еще двух спортсменов – братьев Асхабовых, то они одной ногой уже в UFC.

Также Перч высказался по поводу того, что для будущего спортсмена UFC мало быть чемпионом, надо еще быть социально-активным и харизматичным. Поэтому он советует вести страницы в социальных сетях и быть на виду у своих фанатов.

Когда ждать UFC в Украине?

Американскому промоушену очень интересны рейтинги и трансляции турниров. Но сейчас наша страна не готова принимать UFC в связи с тем, что нет культуры покупки pay-per-view (платной трансляции).

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Весь мировой рынок ММА отличается от украинского тем, что и в США и в Европе зрители научены покупать трансляции за деньги. Так они понимают, что делают вклад в развитие этого вида спорта. Наш зритель лучше будет смотреть в плохом качестве или искать возможности бесплатно попасть на турнир. Эта ситуация влияет и на развитие ММА в Украине, и на благосостояние бойцов, гонорары которых зависят от продаж билетов и трансляций.

А это ставит под вопрос проведение турниров такого масштаба в Украине. Но надежда есть. Ведь у нас очень активные зрители на трибунах, высокая отдача в социальных сетях и количество просмотров на Ютубе. Так что интерес к смешанным боевым искусствам по статистике достаточно высок.

Приход UFC в Украину зависит от отдачи зрителей. Сейчас планируется проведение трех турниров UFC в странах СНГ. И уже по их итогу будет понятно – сможет ли наша страна принимать у себя турниры таких масштабов.

Денис также смог сравнить уровень проведения турниров в США и отметил, что в нашей стране он тоже достаточно высокий. А это еще один признак того, что лига WWFC двигается в правильном направление и готова принимать спортсменов со всего мира.

Понятно, что без зрителей и переполненных трибун этот вид спорта не может развиваться. Но существующая тенденция прироста говорит о том, что очень скоро поклонники ММА смогут получить истинное удовольствие от боев мировых звезд смешанных боевых искусств в Украине.

Автор: 24 Канал
Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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